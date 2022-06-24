Биологи узнали, в чем секрет долголетия «нестареющих видов» в природе 5 24.06.2022, 15:23

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Некоторые виды животных не стареют совсем.

Ученым удалось найти новые причины, по которым холоднокровные животные, как правило, имеют такую длинную продолжительность жизни в зависимости от их размера, пишет hightech.fm.

Это самое объемное исследование долголетия и старения. В нем приняли участие 114 ученых, которые исследовали 107 различных диких популяций, охватывающих 77 различных видов. Они собрали и проанализировали данные за несколько десятилетий о том, как эти животные регулируют температуру, какая при этом температура окружающей среды и есть ли отличительные характеристики в темпе жизни.

Из 30 известных видов позвоночных, которые могут дожить до 100 лет, 26 — эктотермы, и поэтому ученые стремились выяснить, как этим животным удается жить так долго.

Эктотермы — это животные, которые зависят от внешних источников тепла тела.

Некоторые виды совсем не стареют, иначе говоря, вероятность их смерти с возрастом почти не меняется. Если животное может умереть с вероятностью 1 к 100 в возрасте 10 лет и 1 к 100 в 90 лет, это незначительное старение. Для среднестатистической женщины в США, напротив, 1 к 2 500 в возрасте 20 лет и 1 к 24 в 80 лет. Незначительное старение наблюдалось по крайней мере у одного вида в каждой группе эктотерм, включая лягушек, саламандр, ящериц, крокодилов и черепах.

Авторы также обнаружили, что скорость старения холоднокровных животных зависит от температуры. Рептилии при высоких температурах стареют быстрее, а амфибии — медленнее. Кроме того, выяснилось, что амфибии и рептилии, защищенные панцирем, остеодермами или ядом, стареют медленнее. Интересно, что виды с панцирем или остеодермами живут дольше видов, обладающих ядом или лишенных защитных приспособлений.

Однако в исследовании не подтвердилась другая гипотеза. Зависимость от внешних температур, например, как у холоднокровных, и низкий метаболизм не были гарантией долголетия.

Исследователи выделили только медленно стареющих диких черепах: это был единственный изученный вид, у которого низкий метаболизм связан с замедлением старения и большой продолжительностью жизни.

Таким образом, важнейшими факторами, влияющими на скорость старения и продолжительность жизни тетрапод, являются температура окружающей среды, наличие защитных приспособлений, возраст начала размножения и плодовитость. А удивительное долголетие черепах, судя по всему, связано с тем, что они обладают панцирем, который обеспечивает им защиту от хищников.

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