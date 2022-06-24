«Прошло четыре месяца — нет ни ответа, ни паспорта» 3 24.06.2022, 15:25

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Белорусы рассказали о своем опыте подачи документов на визу.

Получить туристическую или гостевую визу сейчас — тот еще квест. Хуже дела обстояли, пожалуй, только во время пандемии. Тем не менее некоторые смекалистые белорусы умудряются записаться на подачу довольно быстро и получить желанный штамп в сжатые сроки. А другие, наоборот, проходят ряд передряг или ждут свои документы из посольств месяцами. Истории рассказывают читатели onliner.by.

3 месяца тщетных попыток, а потом запись в другом городе

Белорус Андрей живет в Польше, его мама собиралась приехать к нему в гости, но ей пришлось нелегко: три месяца женщина не могла зарегистрироваться на подачу. Но 8 июня у нее это получилось.

— Более трех месяцев моя мама безуспешно пыталась зарегистрироваться через визовый центр — насколько знаю, через сайт консульства сейчас не записывают. В итоге я отправил несколько электронных писем в визовый центр и во все консульства с просьбой записать ее, слегка давил на жалость: мол, давно не виделись, а сам приехать не могу. На какой-то результат не особо рассчитывал, но все же попытка не пытка, — говорит Андрей.

В итоге его матери позвонили из визового центра в Гомеле, хотя женщина живет в Гродно, и сказали, что она записана на 8 июня.

— Поближе, видимо, ничего не нашлось. Тем не менее, когда так долго пытаешься записаться, можно и в Гомель съездить. Документы поданы, теперь ждем визу, — отмечает мужчина.

В очереди на подачу был 578-м

Минчанин Александр вообще не мониторил подачу на туристический шенген онлайн, а просто пришел к визовому центру Италии. Это было примерно в начале апреля.

— Пришел уточнить, как вообще попасть в визовый центр, так как никогда через него не подавал: все прошлые визы оформлял через визовый центр Литвы, — поясняет мужчина.

Оказалась, что на подачу документов в визовый центр есть живая очередь, в которую минчанин и записался — стал 578-м.

— Изначально мне сказали, что нужно отслеживать свою очередь в вайбер-группе, куда меня сразу и добавили волонтеры, и что примерно через две недели я уже смогу податься. Но в течение пары дней я понял, что успеха ждать не стоит, ведь с живой очередью были большие трудности. И я начал мониторить сайт визового центра, — вспоминает он.

13 апреля Александру посчастливилось увидеть подсвеченные окошки на 14 июня, и он сразу же зарегистрировался.

— Получается, что процедура и ожидание заняли два месяца. Хотя в начале апреля я также звонил в визовый центр — девушка из кол-центра сказала, что запись в лучшем случае будет только на середину июля и что нужно просто мониторить их сайт на эти даты. Чисто случайно забронировал на 14 июня двоих человек, — говорит мужчина.

Лайфхаком записи на итальянскую визу с нами поделилась и Ксения.

— Без проблем записалась и получила визу в посольстве Италии — не путайте с визовым центром. Запись в посольство через сайт, и есть доступные даты, — отметила она.

За место в очереди — 850 рублей

Евгений возмущается космическими ценами только за место в очереди на подачу документов в Польшу.

— Сейчас, чтобы заполучить место, например, в очереди на визу в Польшу, перекупы предлагают продать его за 850 рублей. Моя соседка связывалась с одной из таких компаний: это только стоимость очереди на подачу документов в визовый центр. Она хотела продлить ребенку учебную визу, — отмечает он.

Читатель Дмитрий рассказывает о более низких ценах в очереди на польский шенген. Он говорит, что кто-то захватывает места и потом продает их по 500 рублей. Из-за этого Дмитрий никак не может словить свободные окошки и зарегистрироваться.

С похожей проблемой на днях столкнулся и читатель Андрей. Он пытался податься через компанию, заплатив за место в очереди.

— Берут сумасшедшие деньги, не говорят про риски, принимают любые документы под предлогом, что все подходит, и отправляют в посольства тех стран, где нет очередей. А когда приходит отказ, говорят, что предупреждали клиентов, но они этого не делали, — сетует молодой человек.

Почти четыре месяца ждет паспорта из визового центра

Татьяна подала документ на британскую визу в минский визовый центр еще в феврале. До сих пор визу женщине не выдали, как и не сообщили сроки возврата паспорта.

— Мы подались 22 февраля. Виза туристическая, стандартная на шесть месяцев. Официальные сроки рассмотрения были до шести недель. Сегодня уже почти четыре месяца, как у нас нет ответа от визового центра. Единственный способ связаться с ВЦ — через complaints-форму, — отмечает женщина.

В первый раз она заполнила форму и обратились в центр за ответом в апреле.

— Поступил стандартный ответ, что сроки рассмотрения от них никак не зависят и паспорт на рассмотрении в посольстве. Второй запрос отправили на днях — пока ответа нет. В фейсбук-группе много других белорусов пишут, что подались в феврале и не получили ответа до сих пор. На сайте gov co.uk информация о сроках рассмотрения визы не поменялась. С посольством можно связаться только через британский номер по очень дорогой платной телефонной линии, — говорит Татьяна и не знает, когда она вернет свой паспорт.

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