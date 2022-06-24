Мотузяник: Беларусь укрепляет позиции на границе с Украиной и странами ЕС

Мотузяник: Беларусь укрепляет позиции на границе с Украиной и странами ЕС5
- 24.06.2022, 15:53
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Военные комиссариаты Гомельской области проводят мобилизационное обучение.
Белорусские военные укрепляют оборонительные позиции в районах, которые граничат с Украиной и странами Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника во время брифинга.
"По данным ГУР, белорусские войска наращивают систему инженерно-фортификационного оборудования оборонительных позиций в приграничных с Украиной, а также со странами Европейского Союза районах", - сказал он.
По словам Мотузяника, украинская разведка сообщает, что с 22 июня по 1 июля военные комиссариаты Гомельской области Беларуси проводят мобилизационное обучение.
Спикер Минобороны добавил, что сохраняется угроза применения оккупантами ракетного вооружения с территории Беларуси.