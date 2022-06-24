Что почем на рынках в регионах 1 24.06.2022, 15:55

1,462

В продаже появилась первая земляника.

На рынке снова жарко. Появилась первая земляника: пол-литра стоит 10 рублей, а стакан 200 граммов — 3 рубля. Дешевле стала капуста белокочанная — 1,5-2 рубля. Если постараться, то огурцы и молодой картофель можно найти на распродаже в остатках по рублю за килограмм, пишет сайт kurjer.info. Цены указаны по состоянию на 13.20 пятницы, 24 июня.

Овощи

• Капуста белокочанная свежая – 1,5-2 рубля за 1 килограмм

• Огурцы — 1-2,5 рубля за 1 килограмм

• Перец болгарский — 8 рублей за 1 килограмм

• Помидор – 4,5-9 рублей за 1 килограмм

• Картофель ранний — 1-3 рубля за 1 килограмм

• Морковь – 3 рубля за 1 килограмм

• Свекла свежая – 1,5 рубля за 1 килограмм

• Лук (новый урожай) — 3 рубля за 1 килограмм

• Редис — 1,5 рубля пучок

• Баклажан — 6,5 рубля за 1 килограмм

• Кабачок — 3 рубля за 1 килограмм

Фрукты

• Арбуз — 3 рубля за 1 килограмм

• Апельсин – 4 рубля за 1 килограмм

• Абрикос – 12 рублей за 1 килограмм

• Банан — 4,5 рубля за 1 килограмм

• Виноград – 12 рублей за 1 килограмм

• Персики — 11-14 рублей за 1 килограмм

• Нектарин — 13 рублей за 1 килограмм

• Груша — 7,5 рубля за 1 килограмм

• Яблоки – 3,5 рубля за 1 килограмм

• Яблоки сушеные – 3 рубля за 0,5 килограмма

• Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм

• Лимоны – 7,5 рубля за 1 килограмм

• Клубника — 7-8 рублей за 1 килограмм

• Земляника — 10 рублей за 0,5 литра, 3 рубля – стакан 200 граммов

• Черешня — 10 — 14 рублей за 1 килограмм

Ягоды

• Шиповник – 5 рублей за 5 литров

• Боярышник – 1 рубль за 1 литр

• Боярышник сушеный – 2 рубля за 100 граммов

Разное

• Приправы — 5 рублей за 100 граммов

• Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра

• Шампиньоны свежие — 7,5 рубля за 1 килограмм

• Творог домашний — 8 рублей за 1 килограмм

• Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1 десяток

• Яйцо домашнее перепелиное — 3 рубля за 2 десятка

• Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов

• Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм

• Орех грецкий очищенный — 20 рублей за 1 килограмм

Рассада

• Помидоры – 2,5 рубля за 12 кустов

• Перец – 3 рубля за 10 кустов

• Рассада огурец – 2,5 рубля за саженец 15 см

• Нарциссы – 4 рубля за корень

• Форзиция — 8 рублей за корень

• Гипсофила — 4 рубля за 1 килограмм

• Петунья — 1 рубль за 1 корень

• Рябчик императорский — 5 рублей за 2 корня

• Розы — 6-20 рублей

• Гладиолусы — 0,5 -1 рубль за 1 штуку

• Лаванда — 6-10 рублей 1 куст, с рук — 5 рублей за 1 куст

Плодово-ягодные деревья и кустарники

• Яблоня – 15 рублей саженец

• Кусты смородины красной – 10 рублей за 1 куст

• Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец 2-3летнего возраста

• Туи, ели декоративные – 25-45 рублей в зависимости от размера

Для сада и огорода

• Сетка садовая – 4 рубля за 1 метр

• Целлофан 4 метра ширина — 5 рублей за 1 метр

• Шпалеры (стойки для роз) — 30 рублей штука

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».