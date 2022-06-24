Что почем на рынках в регионах

Что почем на рынках в регионах1
- 24.06.2022, 15:55
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В продаже появилась первая земляника.
На рынке снова жарко. Появилась первая земляника: пол-литра стоит 10 рублей, а стакан 200 граммов — 3 рубля. Дешевле стала капуста белокочанная — 1,5-2 рубля. Если постараться, то огурцы и молодой картофель можно найти на распродаже в остатках по рублю за килограмм, пишет сайт kurjer.info. Цены указаны по состоянию на 13.20 пятницы, 24 июня.
Овощи
• Капуста белокочанная свежая – 1,5-2 рубля за 1 килограмм
• Огурцы — 1-2,5 рубля за 1 килограмм
• Перец болгарский — 8 рублей за 1 килограмм
• Помидор – 4,5-9 рублей за 1 килограмм
• Картофель ранний — 1-3 рубля за 1 килограмм
• Морковь – 3 рубля за 1 килограмм
• Свекла свежая – 1,5 рубля за 1 килограмм
• Лук (новый урожай) — 3 рубля за 1 килограмм
• Редис — 1,5 рубля пучок
• Баклажан — 6,5 рубля за 1 килограмм
• Кабачок — 3 рубля за 1 килограмм
Фрукты
• Арбуз — 3 рубля за 1 килограмм
• Апельсин – 4 рубля за 1 килограмм
• Абрикос – 12 рублей за 1 килограмм
• Банан — 4,5 рубля за 1 килограмм
• Виноград – 12 рублей за 1 килограмм
• Персики — 11-14 рублей за 1 килограмм
• Нектарин — 13 рублей за 1 килограмм
• Груша — 7,5 рубля за 1 килограмм
• Яблоки – 3,5 рубля за 1 килограмм
• Яблоки сушеные – 3 рубля за 0,5 килограмма
• Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм
• Лимоны – 7,5 рубля за 1 килограмм
• Клубника — 7-8 рублей за 1 килограмм
• Земляника — 10 рублей за 0,5 литра, 3 рубля – стакан 200 граммов
• Черешня — 10 — 14 рублей за 1 килограмм
Ягоды
• Шиповник – 5 рублей за 5 литров
• Боярышник – 1 рубль за 1 литр
• Боярышник сушеный – 2 рубля за 100 граммов
Разное
• Приправы — 5 рублей за 100 граммов
• Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра
• Шампиньоны свежие — 7,5 рубля за 1 килограмм
• Творог домашний — 8 рублей за 1 килограмм
• Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1 десяток
• Яйцо домашнее перепелиное — 3 рубля за 2 десятка
• Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов
• Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
• Орех грецкий очищенный — 20 рублей за 1 килограмм
Рассада
• Помидоры – 2,5 рубля за 12 кустов
• Перец – 3 рубля за 10 кустов
• Рассада огурец – 2,5 рубля за саженец 15 см
• Нарциссы – 4 рубля за корень
• Форзиция — 8 рублей за корень
• Гипсофила — 4 рубля за 1 килограмм
• Петунья — 1 рубль за 1 корень
• Рябчик императорский — 5 рублей за 2 корня
• Розы — 6-20 рублей
• Гладиолусы — 0,5 -1 рубль за 1 штуку
• Лаванда — 6-10 рублей 1 куст, с рук — 5 рублей за 1 куст
Плодово-ягодные деревья и кустарники
• Яблоня – 15 рублей саженец
• Кусты смородины красной – 10 рублей за 1 куст
• Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец 2-3летнего возраста
• Туи, ели декоративные – 25-45 рублей в зависимости от размера
Для сада и огорода
• Сетка садовая – 4 рубля за 1 метр
• Целлофан 4 метра ширина — 5 рублей за 1 метр
• Шпалеры (стойки для роз) — 30 рублей штука