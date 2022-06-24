Метеорит с Марса опроверг теорию о формировании планет 24.06.2022, 16:20

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Революция в науке.

Глубокий анализ метеорита Шасиньи, упавшего на Землю на северо-востоке Франции в 1815 году, позволил по-новому взглянуть на возникновение газов на планетах, передает «Новое время».

Считается, что летучие вещества на планетах появляются из туманностей вокруг молодых звезд. Поскольку изначально планета представляет собой шар из расплавленной магмы, кислород, водород, углерод, инертные газы и азот растворяются в лаве, а затем выделяются в атмосферу, формируя ее химический состав.

Свою лепту в этот процесс вносят и хондриты, врезающиеся в молодую планету и оставляя определенный след в ее газовой оболочке.

Таким образом, газы в составе недр должны иметь тот же состав, что и туманность вокруг. Или представлять собой смесь газов туманности и осколков небесных тел, входящих в атмосферу молодой планеты.

А вот газы в атмосфере должны быть сходны с теми, которые находятся в хондритовых метеоритах.

В лабораторных условиях можно выявить отличия между между газовым составом недр и атмосферы с помощью подсчета изотопов инертных газов, в частности, криптона.

Проанализировав метеорит Шасиньи, являющийся частью недр Марса, ученые обнаружили, что его состав больше похож на атмосферный. Они считают, что атмосфера Красной планеты сформировалась после остывания океана магмы, но до того, как туманность вокруг него рассеялась. Содержание криптона в метеорите говорит о том, что Марс должен был быть холодным сразу после аккреции — или же иметь некие ледяные пустоты в недрах, в которых мог бы сохраниться инертный газ.

Один из авторов, Суджой Мукхопадхьяй, считает, что результаты анализа пока нельзя трактовать однозначно, но уже понятно, что представления ученых о формировании Вселенной нельзя назвать исчерпывающими. Мукхопадхьяй, а также его коллега из Департамента наук о Земле и планетах Калифорнийского университета Сандрин Перон наставивают на дальнейшей работе в этом направлении.

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