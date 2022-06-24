В Британии обновили карту боевых действий в Украине 1 24.06.2022, 16:27

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Что изменилось.

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. Российские войска идут в наступление на нескольких направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Министерства обороны Британии, опубликованную в Twitter.

Согласно данным Минобороны Британии, российские войска продолжают наступление на четырех направлениях. Также бои ужесточились в Харьковской области.

В то же время украинские войска наносят контрудары на восточном и южном направлениях. Кроме того, Вооруженным силам Украины удалось оттеснить оккупантов в Запоржской области.

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