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В Британии обновили карту боевых действий в Украине

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  • 24.06.2022, 16:27
  • 4,290
В Британии обновили карту боевых действий в Украине

Что изменилось.

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. Российские войска идут в наступление на нескольких направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Министерства обороны Британии, опубликованную в Twitter.

Согласно данным Минобороны Британии, российские войска продолжают наступление на четырех направлениях. Также бои ужесточились в Харьковской области.

В то же время украинские войска наносят контрудары на восточном и южном направлениях. Кроме того, Вооруженным силам Украины удалось оттеснить оккупантов в Запоржской области.

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