В Украине действовала наркобанда с участием граждан Беларуси 1 24.06.2022, 16:54

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Ее деятельность курировали российские спецслужбы.

В Украине действовала наркобанда с участием граждан Беларуси. Утверждается, что ее деятельность курировали российские спецслужбы. Как сообщает Государственное бюро расследований Украины, группировка контролировала производство и распространение наркотиков среди украинских военных с целью "подрывать боевую готовность" Вооруженных сил.

В наркобанде было более 40 человек. Она имела связи среди украинских правоохранителей, систематически им платили за то, чтобы не возникало проблем. Задержания прошли в Киевской, Житомирской и Днепропетровской областях.

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