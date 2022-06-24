закрыть
24 июня 2022, пятница, 17:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украине действовала наркобанда с участием граждан Беларуси

1
  • 24.06.2022, 16:54
  • 1,440
В Украине действовала наркобанда с участием граждан Беларуси

Ее деятельность курировали российские спецслужбы.

В Украине действовала наркобанда с участием граждан Беларуси. Утверждается, что ее деятельность курировали российские спецслужбы. Как сообщает Государственное бюро расследований Украины, группировка контролировала производство и распространение наркотиков среди украинских военных с целью "подрывать боевую готовность" Вооруженных сил.

В наркобанде было более 40 человек. Она имела связи среди украинских правоохранителей, систематически им платили за то, чтобы не возникало проблем. Задержания прошли в Киевской, Житомирской и Днепропетровской областях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Терпилы и шпиц
Терпилы и шпиц Ирина Халип
Санкции против режима Лукашенко надо усиливать, они бьют и по силовикам
Санкции против режима Лукашенко надо усиливать, они бьют и по силовикам Наталья Радина
Кувырок вверх килем
Кувырок вверх килем Борислав Береза
Постпутинский эндшпиль
Постпутинский эндшпиль Андрей Пионтковский: