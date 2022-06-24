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ЕС выделит Украине 9 млрд евро финансовой помощи

  • 24.06.2022, 17:25
ЕС выделит Украине 9 млрд евро финансовой помощи

Средства будут направлены на финансирование социальной сферы.

Европейский союз согласовал выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Twitter.

По его словам средства будут направлены на финансирование социальной сферы.

"Украина находится в состоянии войны, и ей нечем платить за многие государственные услуги, поэтому мы одобрили выделение 9 млрд евро на помощь", - говорится в сообщении.

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