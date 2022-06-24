ВСУ уничтожили колонну с боеприпасами оккупантов 2 24.06.2022, 17:33

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Артиллерия десантников филигранно нанесла огневое поражение и сожгла дотла тыловую технику россиян.

Артиллеристы Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили колонну с боеприпасами и горюче-смазочными материалами российских оккупантов.

Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в прессслужбе командования ДШВ ВСУ.

“На видео зафиксировано, как воины артиллерийского подразделения Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили вражескую колонну "Камазов" под завязку упакованную боеприпасами и горюче-смазочными материалами”, – говорится в сообщении.

Имея точные координаты, артиллерия десантников филигранно нанесла огневое поражение и сожгла дотла тыловую технику российских оккупантов.

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