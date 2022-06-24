Падение экономики Беларуси ускоряется 6 24.06.2022, 17:44

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Существеннее всего по итогам пяти месяцев снизилась экономика Минской области.

По итогам января-мая 2022 года белорусская экономика сократилась на 3,4%. При этом в регионах темпы падения существенно отличаются.

Такие особенности, с одной стороны, являются следствием различной глубины проблем в отдельных отраслях, с другой – нужно принимать в расчет географию: ряд регионов ощутимо зависел от трансграничного сотрудничества, обеспечения транспортом и логистикой.

Существеннее всего по итогам пяти месяцев снизилась экономика Минской области. Спад здесь почти в два раза больше, чем в целом по стране – минус 6,7%. Падать экономика Минской области начала практически с самого начала года. После январского роста на 2,3%, итог двух месяцев показал скромные 0,2% прироста, а далее последовало резкое падение: минус 2,1% по итогам квартала, минус 4,9% за четыре месяца и, наконец, минус 6,7% по итогам января-мая.

Экономика столицы при этом падает скромнее – на 3,1% за пять месяцев. Сильнее оказалось снижение в Гомельской области (-3,6%). Чуть менее 2% составило снижение экономик Гродненской и Могилевской областей. Экономика Витебской области снизилась на 2%, а экономика Брестской области за январь-май 2022 года упала на 2,6% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает телеграм-канал «Нашы грошы».

Май стал первым месяцем в 2022 году, когда все семь белорусских регионов продемонстрировали падение. Дольше всех рост удерживала Гродненская область. Спад здесь проявился только сейчас. При этом доля области в формировании валового внутреннего продукта страны составляет 10%. А вот быстро падающие столица и Минская область – это 51% экономики страны.

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