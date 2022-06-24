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В Перу нашли гробницу древних инков

  • 24.06.2022, 17:59
В Перу нашли гробницу древних инков

В самом центре столицы.

В захоронении возрастом 500 лет содержалось множество останков, керамики и украшений.

Раскопки начались после того, как Иполито Тика, один из жителей Лимы, столицы Перу, пожелал провести реконструкцию своего дома, находящегося в центре города. Этот район известен множеством археологических находок, поэтому перед тем, как разрешить перуанцу внести изменения в ландшафт, власти решили исследовать участок на предмет ценных находок, пишет nv.ua.

В процессе раскопок выяснилось, что прямо под домом Тика находилось массовое захоронение древних инков.

Ведущий археолог Хулио Абанто, проводивший раскопки, считает, что найденные останки принадлежат элите руриканчо — народу, населявшему Лиму много веков назад.

Самого Иполито Тика находка привела в восторг. Он выразил надежду, что она поможет узнать больше об истории и культуре этой местности.

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