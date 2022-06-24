В Зимбабве случился скандал из-за покупки белорусской пожарной техники на $32 миллиона 1 24.06.2022, 18:06

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В чем причина?

В Зимбабве разгорелся скандал с закупкой белорусских пожарных машин. В спорной сделке парламент страны обвиняет министра местного самоуправления, а местные медиа указывают на причастность к ней компании белорусского бизнесмена и почетного консула Зимбабве в Беларуси Александра Зингмана, пишет zerkalo.io.

Правительство Зимбабве планирует закупить в Беларуси пожарные машины более чем на 32 млн долларов. Парламент подозревает, что стоимость техники завышена и к серой схеме причастна министр местного самоуправления Джули Мойо, приказавшая местным советам перевести средства за покупку пожарных машин в обход публичной системы закупок.

Another Pomona sick deal. Devolution means local authorities determine their own priorities. This is rubbish and a corrupt deal to fund the ruling party. Where on earth do you buy a fire tender for that price.? #ZanupfMustBeStopped. pic.twitter.com/4Tl2VBgkjY — Jameson Z. Timba (@JamesonTimba) June 20, 2022

В документе, опубликованном представителем партии «Гражданская коалиция за перемены» и бывшим государственным министром в кабинете премьер-министра Зимбабве Джеймсоном Тимба, указано, что власти в сельской местности должны приобрести по одной пожарной машине, городские — по две, а столице предназначены три. Местным органам власти рекомендуют изменить приоритеты расходования средств «для покрытия расходов на пожарные машины».

Каждая машина стоит 464 296 долларов. Получается, что правительство страны собирается купить около 70 единиц белорусской техники.

По информации издания Zimlive, покупать машины планируется через компанию бизнесмена и почетного консула Зимбабве в Беларуси Александра Зингмана.

На днях по этому поводу в парламенте разгорелся спор, сообщает New Zimbabwe. Представители разных политических партий требовали у правительства объяснений, почему закупка организуется по указанию министерства и по межправительственному соглашению, а не по решению местных органов власти, как это происходит обычно. Они также просили предоставить документы, которые бы доказывали, что для поставок техники проводился тендер.

Постоянный секретарь министерства информации Ник Мангвана не согласен с тем, что цены на технику завышены. «Люди, которые ничего не знают об управлении государством, заходят на eBay, чтобы сравнить цены, а затем принимают эти цены за показатель сравнительных цен. Новый пожарный автомобиль стоит около 400 000 фунтов стерлингов», — утверждает он.

В прошлом году Зимбабве купило в Беларуси около 11 пожарных машин для борьбы с лесными пожарами. Сделку совершили через дилера по продаже белорусской техники в Африке — арабской компании Aftrade DMCC, одним из совладельцев которой является Александр Зингман. С участием бизнесмена в страну уже поставляли сельскохозяйственное оборудование и автобусы «на десятки миллионов долларов», указывает издание Zimlive.

По данным расследователей литовского центра Siena, объединения журналистов-расследователей OCCRP и телеканала «Белсат», Зингман вместе с сыном бывшего управделами Лукашенко Виктора Шеймана также связан с добычей золота в Зимбабве.

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