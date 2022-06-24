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Британская разведка: ВСУ идут в мощные контратаки на восточном и южном направлениях

  • 24.06.2022, 18:11
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Британская разведка: ВСУ идут в мощные контратаки на восточном и южном направлениях

Обновлена карта боев в Украине.

В восточных регионах Украины (а конкретно – на Донбассе) продолжаются ожесточенные бои между ВСУ и российскими оккупантами. Как видно из новой карты боевых действий, которую Министерство обороны Великобритании опубликовано в Twitter, агрессоры идут в наступление на нескольких ‒ четырех ‒ направлениях.

Кроме того, говорят британские разведчики, ужесточились бои между ВСУ и российскими оккупантами в Харьковской области.

При этом украинские войска идут в мощные контратаки на восточном и южном направлениях. Кроме того, ВСУ удалось оттеснить оккупантов с прежних позиций в Запоржской области.

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