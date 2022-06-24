Россия частично приостановила транзит через Беларусь в Польшу
- 24.06.2022, 18:19
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Причины такого решения не поясняются.
«Российские железные дороги» приостановил погрузку некоторых товаров, которые идут транзитом через Беларусь в Польшу, сообщает «Интерфакс».
«Приостановлена погрузка ряда грузов, следующих транзитом через Беларусь в Польшу», — говорится в сообщении.
Ограничения в адрес Польши действуют с 23 июня и до отмены. В РЖД отметили, что о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет.
Причины такого решения не поясняются.