Россия частично приостановила транзит через Беларусь в Польшу 24.06.2022, 18:19

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Причины такого решения не поясняются.

«Российские железные дороги» приостановил погрузку некоторых товаров, которые идут транзитом через Беларусь в Польшу, сообщает «Интерфакс».

«Приостановлена погрузка ряда грузов, следующих транзитом через Беларусь в Польшу», — говорится в сообщении.

Ограничения в адрес Польши действуют с 23 июня и до отмены. В РЖД отметили, что о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет.

Причины такого решения не поясняются.

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