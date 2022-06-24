«Так и не понял, списали деньги или нет» 24.06.2022, 18:27

Сегодня в Беларуси не работали сервисы такси.

Многие сегодня столкнулись с проблемой поиска такси в приложении «Яндекс.Gо». Среди таких людей оказался и читатель «Онлайнера» Александр. Утверждает, поначалу не получалось заказать машину, а после программа сняла деньги — даже с учетом отмены заказа.

«Я вызывал такси, в приложении долго шел поиск машины, вылетали ошибки, — объясняет ситуацию мужчина. — В итоге отменил заказ. Пришло уведомление, что поездка все равно будет оплачена (7,3 рубля). Столько же стоила моя несостоявшаяся поездка. Так и не понял, списали деньги или нет».

Вопрос о сбоях в компании «Яндекс.Такси» прокомментировали следующим образом: «Наши специалисты восстановили доступ к приложению „Яндекс.Gо“ — теперь снова можно заказать такси и воспользоваться другими сервисами приложения».

«Мы понимаем, что многие пользователи столкнулись с трудностями из-за технического сбоя, и приносим свои извинения за неудобства, — добавили в компании. — Мы приложим все усилия, чтобы такого больше не повторилось. Простой водителям мы компенсируем».

Также в «Яндекс.Такси» проверили информацию о заказе Александра: "Это произошло во время технического сбоя. Деньги за заказ у пользователя списаны не были. Приносим извинения за неудобства".

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