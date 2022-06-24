В России дефолт может произойти уже в это воскресенье 24.06.2022, 18:36

27 июня истекает льготный период для выплаты РФ $100 миллионов по внешнему долгу.

В воскресенье, 27 июня, истекает льготный период для выплаты Российской Федерацией 100 млн долларов по внешнему долгу. Если российский Минфин не найдет способ довести средства до держателей госдолга, это будет означать технический дефолт страны. Об этом говорится в сообщении The Financial Times (перевод - sprotyv.info).

27 мая российский Минфин должен был выплатить держателям еврооблигаций около 100 млн долларов в виде процентных платежей. Средства были отправлены, но из-за санкций не дошли до получателей. Минфин США отказался продлевать лицензию России для выплаты долга кредиторам в валюте.

Тогда Минфин РФ отправил деньги через российский Национальный расчетный депозитарий, откуда они должны были поступить в европейские клиринговые центры Euroclear или Clearstream. Но Евросоюз ввел санкции в отношении НРД и деньги не дошли до кредиторов. Начался льготный 30-дневный период для выполнения обязательств, который заканчивается 27 июня. При неисполнении обязательств России будет объявлен технический дефолт.

Глава Минфина России Антон Силуанов обвинил Запад в том, что он искусственно подталкивает страну к дефолту. Стратег по развивающимся рынкам BlueBay Asset Management Тимоти Эш с этим не согласен – Pоссии грозит дефолт, потому что она начала войну в Украине и попала под санкции, подчеркивает он.

Путин подписал указ о выплатах госдолга в рублях – деньги он поручил перечислить на счета в российских банках по курсу центробанка.

«Они могут говорить что хотят, но контракт есть контракт, и в нем четко прописано, как и когда он должен быть исполнен», – говорит Эш. Проспект эмиссии еврооблигаций не предполагает выплат в рублях, поэтому дефолт неизбежен.

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