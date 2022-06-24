Почему Путин может хотеть проиграть НАТО 9 24.06.2022, 18:55

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Анализ военного эксперта.

Военный эксперт Петр Черник рассказал nv.ua, почему Путин может хотеть проиграть НАТО. По его словам, это может соответствовать определенной «идеологической схеме».

«Он не может проиграть Украине, не может. А вот проиграть НАТО он может. … у них там пропаганда достигла такого уровня, что один из мастодонтов мировой пропаганды Йозеф Геббельс переворачивается от зависти в могиле, потому что такого уровня зомбирования, видимо, не видела история. Любой тезис, любое поражение они превратят в победу», — объяснил эксперт.

По его словам, если Путин ударит по Литве и проиграет кампанию, он сможет «сказать своему населению простые слова: я сделал все, что мог, снизил статус НАТО, снизил статус Украины. Мы не можем выиграть у НАТО, но мы сделали все возможное, что НАТО на нас не нападет».

После этого, по мнению Черника, опустится железный занавес между Россией и Западом и Путин «счастливо доживает свою жизнь как Ким Чен Ын».

«Условно Северная Корея, звучит странно, но такой сценарий нас бы устроил. Ибо решение на понижение геополитического статуса России есть», — подытожил он.

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