Что известно об экс-главе ГУБОПиК, который причастен к стрельбе в минском «Каскаде» 6 24.06.2022, 20:17

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Андрей Паршин. Фото: sozhnews.by

После таинственного ухода с поста, Паршин продолжает работать в МВД.

Как рассказали СМИ очевидцы, выстрелившим в ногу подростку во время потасовки в «Каскаде», вероятно, был экс-глава ГУБОПиК Андрей Паршин. После таинственного ухода с поста, полковник продолжает работать в МВД. Zerkalo.io рассказывает о нем.

Андрей Паршин родился в Минске. Ему 48 лет, из которых 27 он прослужил в органах внутренних дел. Андрей Паршин начинал свою карьеру с Московского РУВД Минска с оперуполномоченного отдела по борьбе с экономической преступностью. На тот момент ему было чуть больше 20 лет.

Через некоторое время он перешел в главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД. В 2003 году стал заместителем начальника отдела, а потом дорос и до замначальника управления. С 2017 и по 2021 год Паршин возглавлял главное управление собственной безопасности МВД.

— Мне доводилось работать с Андреем Паршиным, когда он еще не был руководителем. Наверное, конец 2000-х. Он ничем особенным не выделялся, — рассказал экс-начальник 3-го управления ГУБОПиК Александр Азаров. — Ни раскрываемостью каких-то преступлений, ни чем-то другим. Как говорится, не выделялся из толпы.

Точная дата, когда Паршин пришел на должность начальника ГУБОПиК, неизвестна. Официального заявления о его назначении не было. Напомним, Николая Карпенкова, который до этого возглавлял управление, повысили в замминистры 19 ноября 2020 года. А информация о назначении Паршина появилась в СМИ только 25 марта 2021.

На должности Паршин отметился рядом «инициатив». Он предложил лишать гражданства вне зависимости от способа приобретения, если человек признан виновным в преступлениях экстремистской направленности или причинил тяжкого время интересам государства. И это далеко не все.

— Считаем необходимым установить безусловную административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы, чьи материалы признаны экстремистскими. И применять к лицам, совершим преступления экстремистской направленности, в качестве дополнительного наказания общую конфискацию их имущества, — говорил он в интервью «Минской правде».

После назначения Андрей Паршин стал чаще давать интервью и появляться на телевидении. Так, глава ГУБОПиК участвовал в съемках двух фильмов государственных телеканалов.

Именно он в фильме «Плесень» телеканала «Беларусь 1» рассказывал про «грандиозные заговоры и обманы». Он даже показал довольно странную схему «заговорщиков», готовивших госпереворот в стране. К слову, схема вызвала массу вопросов и выглядела крайне неправдоподобно.

ГУБОПиК отметился массовыми задержаниями за комментарии про погибших барановичских летчиков, убитого Андреем Зельцером сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и других.

В одном из своих интервью Паршин заявлял, что «все начинается с комментариев, а потом какой-нибудь айтишник берет в руки ружье и убивает сотрудника, цинично снимая все на камеру».

Интересно, что незадолго до своей отставки Андрей Паршин говорил: «У всех есть шанс исправиться».

В марте этого года стало известно, что Андрея Паршина сняли с должности руководителя ГУБОПиК и перевели на пост главы Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности МВД Беларуси. А буквально недавно Паршин попал в санкционный список Евросоюза. Как раз за то, что руководил ГУБОПиК.

Газовый револьвер или табельное оружие?

Соседи Андрея Паршина говорят, что до назначения руководителем ГУБОПиК он вел себя спокойно и почти незаметно. Но потом, как утверждают жители комплекса, его несколько раз видели срезающим бело-красно-белые ленточки.

По информации BYPOL, с 2011 года на Андрея Паршина был зарегистрирован газовый револьвер ME-38 Compact немецкого производства.

Мог ли он использовать это оружие, неизвестно. Также не очень понятно, носит ли Андрей Паршин как руководитель ДООР табельное оружие.

— Раньше табельное оружие выдавали только на какие-то мероприятия. Его нужно было потом сдать. И даже не разрешали, чтобы ночью, к примеру, человек его нес домой. Нужно было ехать и сдавать, — объясняет Александр Азаров. — Сейчас в целях самообороны, думаю, что им могут выдавать оружие. Из чего он мог стрелять, неизвестно.

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