Ученые нашли в Египте артефакты строителя пирамиды Хеопса 24.06.2022, 19:16

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Археологи подчеркнули важность открытия.

Археологи, работающие в Каире, обнаружили редкие артефакты, связанные с правлением царя Хеопса (также Хуфу) — египетского фараона, ответственного за строительство Великой пирамиды Гизы, пишет «Фокус» со ссылкой на Express.

Находки включали несколько гранитных блоков, которые, как определили исследователи, относятся ко времени правления царя Хуфу в 2589-2566 годах до н.э., в первой половине периода Древнего царства. Как объяснили археологи, это открытие очень важное, потому что впервые в Гелиополисе были найдены артефакты времен Хеопса.

Как предположили эксперты, обнаруженные блоки либо были частью неизвестного здания, либо были перевезены в Гелиополис из района пирамид Гизы для "переработки" в новое сооружение во времена Рамессидов, ближе к концу второго тысячелетия до н.э.

Хеопс, который также известен под именем Хуфу, был вторым фараоном IV династии Древнего Египта. Хотя общепризнано, что он был ответственен за создание Великой пирамиды Гизы, большая часть истории его правления и сегодня остается окутанной тайнами.

Многие из других его построек были утеряны, а единственным сохранившимся полным изображением фараона является 8-сантиметровая статуэтка из слоновой кости, найденная в гораздо более позднем храме в Абидосе в 1903 году. Все остальное, что известно о Хуфу, получено из надписей в его некрополе в Гизе и документов, составленных после его правления.

В ходе археологических раскопок команда также обнаружила фундамент внутреннего двора храма, относящегося ко времени Нового Царства и следы деятельности ранней истории района Гелиополис.

"Миссия обнаружила свидетельства раннего использования этой территории на основе археологических слоев, датируемых Негадой III", — рассказали ученые.

Негада III, также известная как семайнийская культура, была последней фазой некадского периода доисторической эпохи Египта, которая длилась примерно с 3200-3000 гг. до н.э.

Кроме того, археологи нашли основание статуи короля Яхмоса II, слои глиняных черепков, которые указывали на религиозную и ритуальную деятельность в третьем тысячелетии до н.э. и кусок гранита времен правления царя Пепи I, который датируется примерно 2280 годом до н.э. Что примечательно, на нем есть надпись с изображением Гора — бога неба и солнца в облике сокола. Этот фараон был последним великим царем Египта, который правил в 570-526 годах до н.э., до персидского завоевания.

Среди прочих находок стоит отметить несколько подношений позднего периода, включая саркофаги, ряд алтарей, наличие статуй в форме сфинкса, что указывает на присутствие в храме царских особ, кварцевую скульптуру в форме сфинкса царя Аменхотепа II, а также основание громадной статуи из розового гранита.

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