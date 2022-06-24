Когда белорусам ждать урожая грибов? 1 24.06.2022, 19:51

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Накануне сезона «тихой охоты» эксперт поделилась полезной информацией.

Гость «Вечернего Гродно» — старший преподаватель кафедры ботаники факультета биологии и экологии ГрГУ имени Янки Купалы Наталья Прибыловская. Накануне сезона «тихой охоты» она комментирует популярные заблуждения и делится полезной информацией.

Тёплые ночи и дожди

Наталья Прибыловская более двадцати пяти лет преподаёт в университете альгологию (науку о водорослях) и микологию (науку о грибах). Шляпочные грибы делят на две группы. Первые растут на почве, например шампиньоны. Такие могут появиться когда угодно и где угодно, даже в парках, лишь бы была влажность и стояла тёплая погода.

Вторая группа — микоризообразователи: лисички, подосиновики, подберёзовики, боровики и другие грибы, которые «дружат» с деревом и растут возле него.

Кстати, четыре года назад в январе появились лисички. Наталья Прибыловская комментирует это просто: январь был тёплым.

— Грибы не любят мороза. Оптимальная погода для них — от плюс восьми градусов ночью и выше, а также обильные осадки, — говорит преподаватель.

Смотрите на деревья

Благоприятные условия складываются из разных факторов. Например, есть зависимость от возраста деревьев: лучше всего грибы растут возле 20–50-летних. Исключение разве что маслята, которые любят песчаную почву и молодой сосняк.

Самый дружелюбный гриб — боровик. Белые встретишь возле ели, сосны, дуба, реже возле берёзы и можжевельника. К слову, боровик живёт семь дней. За это время плодовое тело величиной с горошину превращается в большой гриб, который загнивает. Шампиньон растёт больше месяца.

Часто бывает, что наши любимые грибные места вдруг перестают радовать добычей. Возможно, причина в старом лесу, где мицелий чувствует себя неуютно и исчезает.

Как вырастить урожай на даче

Поинтересовались у Натальи, возможно ли самостоятельно вырастить грибы на участке, или всё это баловство? Миколог советует покупать мицелий в садовых магазинах, но можно принести его из леса.

— Не пинайте старые и червивые грибы! Заберите домой шляпку, в ней содержатся споры. Измельчите, замочите в воде, настаивайте несколько дней.

Затем всё это можно пролить на почву или немного прикопать.

— Очень важно сажать гриб возле «такого же» дерева, возле которого вы его нашли. Рос боровик под сосной — высыпайте споры на расстояние полтора-три метра от ствола сосны, если она есть у вас на участке, — поясняет специалист. — Не бойтесь, если шляпка меняет цвет, это зависит от света и дерева-соседа. В Беларуси часто встречаются дубовики — коричневые боровики и даже грабовики, которые растут возле грабов.

Маловероятно, что белые примутся возле груши или яблони, уверена Наталья Прибыловская. Они просто не подружатся с ними. К слову, грибы, как и голубика, любят кислую почву. Принесите на участок хвойный опад.

Срезать или выкручивать?

Однозначного ответа на вопрос, каким способом собирать грибы в лесу, нет. По мнению Натальи Прибыловской их можно и срезать, и выкручивать. В любом случае вреда грибнице вы не причините.

— Главное — не разрывайте мох вокруг, как дикие кабаны делают, — смеётся преподаватель.

Грибы полезнее мяса

Популярный в народе «миф», что грибы накапливают радиацию. Это не совсем так, всё зависит от места сбора. Конечно, если вы берёте грибы возле дорог, то они будут с тяжёлыми металлами. Чемпионом по антирадиации учёные считают зонтик: он вообще не содержит вредных веществ.

— В грибах много витаминов, а по содержанию белков и минералов они приравниваются к мясу. Это настоящая находка для вегетарианцев, — объясняет Наталья Прибыловская. — Но в грибах содержится вещество хитин, которое трудно переваривает организм человека. Важно соблюдать меру в потреблении. И не ешьте старые грибы — они накапливают токсины, поэтому можно отравиться даже съедобными грибами.

Как же готовить грибы? По мнению учёного, все их полезные свойства сохраняются при сушке.

Готовьте корзинки, тихая охота уже близко!

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