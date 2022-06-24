Николая Статкевича этапировали в колонию в Глубоком 1 24.06.2022, 20:03

1,060

Николай Статкевич

Что о ней известно?

Супруга одного из лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевичa Марина Адамович сообщила в «Фейсбуке», что ее муж уже в колонии. И это колония в Глубоком, узники в которой содержатся в самых бесчеловечных условиях.

«Сюрпризов не случилось. Николай Статкевич в ИК-13 в Глубоком», — написала Адамович.

Недавно Верховный суд постановил оставить приговоры фигурантам «дела Тихановского» без изменений. Статкевичу суд назначил 14 лет колонии в условиях особого режима, пишет nashaniva.com.

Особый режим предусматривает: ежемесячную «отоварку» на 3 базовые величины; два краткосрочных и одно длительное свидание в течение года; одну посылку или передачу и две бандероли или два мелких пакета в течение года.

В недавнем разговоре с «Новым Часам» Марина Адамович рассказала, что в глубокской колонии узников содержат в камерах вместо отрядов:

«Единственное, в чем я обманулась, что пропустила — это то, что особый режим предполагает камерное содержание. Это такая завуалированная форма тюрьмы под видом колонии.

По сути, особый режим — это узаконенное медленное убийство. Обычно люди не выживают там в течение таких сроков. Когда я прочитала об этом, просто расползлась лужей в той гомельской гостинице.

Николай ждет особый режим содержания в Глубоком, куда его должны перевести в течение десяти дней после того, как пройдет апелляция.

Колония очень похожа на армию. Единственное что — за колючую проволоку не выйдешь. Там предусмотрено казарменное содержание, там есть отряды, спортивные площадки…

Особый режим — совсем другое. В Глубоком очень специфический контингент. Там содержатся настоящие особо опасные рецедивисты — убийцы, насильники, лица, осужденные к пожизненному заключению, и те, кому смертная казнь заменена на пожизненную. Среди таких людей будет мой Николай.

Психологически это сильно меня поразило.

Но я знаю, насколько сильный Николай человек, как и знаю то, что у них столько времени точно нет».