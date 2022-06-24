Николая Статкевича этапировали в колонию в Глубоком

Николая Статкевича этапировали в колонию в Глубоком1
- 24.06.2022, 20:03
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Что о ней известно?
Супруга одного из лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевичa Марина Адамович сообщила в «Фейсбуке», что ее муж уже в колонии. И это колония в Глубоком, узники в которой содержатся в самых бесчеловечных условиях.
«Сюрпризов не случилось. Николай Статкевич в ИК-13 в Глубоком», — написала Адамович.
Недавно Верховный суд постановил оставить приговоры фигурантам «дела Тихановского» без изменений. Статкевичу суд назначил 14 лет колонии в условиях особого режима, пишет nashaniva.com.
Особый режим предусматривает: ежемесячную «отоварку» на 3 базовые величины; два краткосрочных и одно длительное свидание в течение года; одну посылку или передачу и две бандероли или два мелких пакета в течение года.
В недавнем разговоре с «Новым Часам» Марина Адамович рассказала, что в глубокской колонии узников содержат в камерах вместо отрядов:
«Единственное, в чем я обманулась, что пропустила — это то, что особый режим предполагает камерное содержание. Это такая завуалированная форма тюрьмы под видом колонии.
По сути, особый режим — это узаконенное медленное убийство. Обычно люди не выживают там в течение таких сроков. Когда я прочитала об этом, просто расползлась лужей в той гомельской гостинице.
Николай ждет особый режим содержания в Глубоком, куда его должны перевести в течение десяти дней после того, как пройдет апелляция.
Колония очень похожа на армию. Единственное что — за колючую проволоку не выйдешь. Там предусмотрено казарменное содержание, там есть отряды, спортивные площадки…
Особый режим — совсем другое. В Глубоком очень специфический контингент. Там содержатся настоящие особо опасные рецедивисты — убийцы, насильники, лица, осужденные к пожизненному заключению, и те, кому смертная казнь заменена на пожизненную. Среди таких людей будет мой Николай.
Психологически это сильно меня поразило.
Но я знаю, насколько сильный Николай человек, как и знаю то, что у них столько времени точно нет».