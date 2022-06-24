Украинский десантник «посадил» бронированный российский штурмовой самолет
- 24.06.2022, 20:24
Су-25 сбит из зенитно-ракетного комплекса «Игла».
Военнослужащий Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбил российский штурмовик Су-25. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
"Сегодня, 24 июня, на одном из направлений военнослужащий подразделения противовоздушной обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбил российский штурмовик Су-25 "Грач", - говорится в сообщении.
В частности, бронированный самолет оккупантов навсегда приземлен из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".
По данным на утро 24 июня украинские военные сбили 216 российских самолетов и 183 вертолета.