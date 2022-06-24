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Украинский десантник «посадил» бронированный российский штурмовой самолет

  • 24.06.2022, 20:24
Украинский десантник «посадил» бронированный российский штурмовой самолет

Су-25 сбит из зенитно-ракетного комплекса «Игла».

Военнослужащий Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбил российский штурмовик Су-25. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

"Сегодня, 24 июня, на одном из направлений военнослужащий подразделения противовоздушной обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбил российский штурмовик Су-25 "Грач", - говорится в сообщении.

В частности, бронированный самолет оккупантов навсегда приземлен из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

По данным на утро 24 июня украинские военные сбили 216 российских самолетов и 183 вертолета.

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