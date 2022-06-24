Сомнолог рассказала, как улучшить сон летом 2 24.06.2022, 20:40

1,774

Несколько простых правил.

Сомнолог София Черкасова заявила, что для хорошего сна в жару следует проветривать комнату и выбирать постельное белье из натуральных материалов – льна или хлопка.

"Эти материалы должны отводить влагу и температуру, чтобы человек банально мог спать", – подчеркнула эксперт.

Также Черкасова отметила, что можно приобрести подушку с охлаждающим эффектом, с помощью которой удастся наладить сон в жару летом.

"Сейчас существуют подушки, которые обладают охлаждающим эффектом. Это или специальная ткань, которая практически не нагревается от тепла человеческой кожи, или есть еще подушки с техногелем голубого цвета. Они забирают тепло и ощущается эффект прохлады", – пояснила сомнолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».