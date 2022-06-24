На сколько упадут зарплаты белорусов из-за новой пенсионной реформы? 5 24.06.2022, 21:03

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Лукашисты делают все для обнищания народа.

С 1 октября в Беларуси стартует новая пенсионная реформа. Параллельно озвучиваются новые предложения по изменению пенсионной системы. «Флагшток» объясняет на цифрах, почему все предложения в конечном счете ведут к обнищанию граждан.

Главным новшеством объявленной реформы станет введение дополнительной накопительной пенсии. Сейчас для большинства нанимателей отчисления в ФСЗН на работника составляют 34% (6% зарплатного фонда идет на выплату социальных пособий, 28% — на пенсионное страхование). Дополнительно 1% на пенсию со своей зарплаты уплачивает сам работник.

Суть изменений состоит в том, что работники при желании смогут уплачивать дополнительный страховой взнос до 10% от своей зарплаты. Наниматель будет начислять к этим средствам дополнительный бонус, который должен быть равен страховому взносу работника, но не более 3%. При этом общий взнос работодателя на социальное (пенсионное) страхование не увеличивается. Для него будет соразмерно уменьшен тариф обязательного 28-процентного страхового взноса на пенсионное страхование. В качестве бонуса в связи с уплатой взносов на дополнительную накопительную пенсию работнику предоставят льготу по подоходному налогу.

Журналисты наглядно проиллюстрировали, как изменится величина взносов, подоходного налога, себестоимость нанимателя и чистая зарплата работника. Для примера возьмем номинальную зарплату в размере 1000 рублей и дополнительный страховой взнос работника в размере 3% и 10%.

Как видим, в результате реформы потенциально выиграет только Фонд социальной защиты. При дополнительном страховом взносе работника в размере 3%, на такую же величину сократится и чистая зарплата работника. При увеличении страхового взноса на максимальную величину сокращение чистой зарплаты составит 7% за счет увеличения налогового вычета.

В обмен белорусам обещают увеличение пенсии в будущем. Но проблема в том, что Фонду социальной защиты населения уже сейчас не хватает средств. Пока дефицит вынуждены покрывать из республиканского бюджета. После проведения реформы нехватка можно будет покрывать из накопительной части, как это сейчас происходит в России. С учетом такого бэкграунда и разрастающегося экономического кризиса кажется весьма маловероятным, что беларусы «клюнут на наживку» и согласятся на сокращение зарплаты ради потенциального накопления пенсии.

Поэтому отнюдь не кажется случайным появление в публичном пространстве предложения реформирования пенсионной системы от Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского. Директор бизнес-союза Жанна Тарасевич предложила увеличить пенсионный возраст для женщин еще до 63 лет и перераспределить взносы в ФСЗН равномерно между нанимателем и работником. Если с увеличением пенсионного возраста все понятно — это очередной отъем пенсионных накоплений работников. То последствия второго предложения нуждаются в пояснении. Журналисты рассмотрели, к чему это приведет на их предыдущем примере. За базу приняли два сценария изменений:

1. У работодателя после изменений не должна вырасти себестоимость.

2. У работника после изменений не должна снизиться чистая зарплата.

При первом сценарии статистически все выглядит так, как будто все останутся в выигрыше. Увеличатся взносы в ФСЗН, но не произойдет роста себестоимости, и соответственно цен, увеличится сбор подоходного налога и даже вырастет номинальная зарплата, которая как раз и используется для статистики. Но работники в реальности станут получать меньше на 6%, потому что рост номинальной зарплаты будет «съеден» ростом взносов в ФСЗН.

Последствия второго сценария для простых белорусов не намного лучше. Для того, чтобы беларусы не стали получать на руки меньше, зарплатная часть себестоимости должна вырасти на 6%, а это в любом случае означает рост цен. Соответственно реальные доходы все равно упадут.

Таким образом, реализация любого сценария приведет к росту уплаты налогов и сборов в ФСЗН. Белстат же сможет отчитаться и о «росте средней заработной платы» в стране. Только вот простые беларусы в любом случае будут жить хуже. Но кто сказал, что пенсионная реформа задумана для простых белорусов?

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