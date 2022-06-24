Украинская разведка отреагировала на угрозы РФ атаковать посольство США в Киеве 1 24.06.2022, 21:33

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Угроза направлена на все цивилизованные страны мира, поддерживающие Украину.

Угрозы России атаковать посольство США в Киеве вновь делают актуальным вопрос закрытия неба над всей территорией Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Telegram.

В ГУР напомнили, что 23 июня депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин призвал ударить по посольству США в Киеве.

«Обоснованием для такого шага, с точки зрения российского депутата, могут стать поставки Украине новейшего западного оружия. В частности, реактивные системы залпового огня Himars», — добавили в пресс-центре.

В ГУР подчеркнули, что эта угроза направлена как на США, так и на все цивилизованные страны мира, поддерживающие Украину.

«Следовательно, она в очередной раз актуализирует вопрос о необходимости закрытия неба над Киевом и всей Украиной», — добавили в ведомстве.

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