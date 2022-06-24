На рынках Беларуси появилась первая черника 24.06.2022, 21:40

В какую цену продают сезонные фрукты?

Летом на смену одной ягоде очень быстро приходит другая. Также стремительно меняется и цена на сезонные фрукты. Например, цена килограмма клубники на рынке по улице Звёздной в Пинске сейчас начинается от 4 рублей, крупные ягоды продают по 6 рублей, пишет сайт «Медиа-Полесье».

Ведро клубники отдают за 12 рублей.

Есть в продаже и черешня. Её, как и дыни, продают по 8 рублей за кило.

На прилавке появилась и первая черника. По словам продавца, за чёрными ягодами ездили в Дрогичинский район. Черника «чистая», без радиации. К слову, проверена в лаборатории. Стаканчик стоит 2,5 рубля, пол-литра 5 рублей, литровая баночка — 10 рублей.

В изобилии «всесезонные» мандарины, апельсины, нектарины, персики.

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