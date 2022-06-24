Названы пять фруктов и ягод, в которых содержится мало фруктозы 24.06.2022, 22:36

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В них масса полезных витаминов, минералов, клетчатка.

Сезонные фрукты и ягоды июля стоит обязательно включать в рацион: в них масса полезных витаминов, минералов, клетчатка. Какие фрукты и ягоды июля полезны и содержат мало сахара – разбираемся с экспертами.

Фрукты и ягоды, безусловно должны быть в рационе человека: норма, как отмечает для segodnya.ua врач-диетолог, врач спортивной медицины и врач-аллерголог Александр Кущ – это 400-500 грамм в сутки для взрослого человека – оптимальный вариант.

Но не стоит съедать их сразу, разделите прием фруктов или ягод от 3-х до 5-ти порций. Вообще любые фрукты употреблять стоит умеренно и лучше – в 1-й половине дня. В июле в свой рацион особенно стоит включить:

Вишни и черешни – эти ягоды богаты каротином и провитамином А, микро- и макроэлементами, также в ягодах содержится много витамина С (аскорбиновая кислота);

Малина – эта целебная ягодa богата , пектинами, железом и антоцианами.

Крыжовник – много витаминов РР, С, В1, а также калий, магний, каротин, медь, рутин, кальций. Кроме того, в этой ягоде много дубильных веществ.

Сливы – содержат витамины группы В, витамины А, С, В и РР, а также калий, магний, марганец и медь – лучший набор для здоровья сердца.

Персики – в них много калия, железа, фосфора, магния, фтора, витаминов А, С, В, Е, К, РР, антиоксидантов, пектинов и органических кислот.

И конечно же все ягоды и фрукты – это клетчатка, без которой наша пищеварительная система не будет полноценно работать. По поводу обилия в ягодах и фруктах сахаров – эти 5 плодов содержат намного меньше фруктозы, в отличие, например, от винограда.

Вообще, конечно же во всех ягодах и фруктах есть природный сахар. Но согласно данным Nutrition & Metabolism употребление до 50 граммов фруктозы в день является безопасным для здоровья. Это ориентировочно как раз 300-400 граммов фруктов/ягод.

К тому же и фруктоза во фруктах совсем не та, которая продается в виде порошка или добавляется в соки и кондитерку. Фруктоза из фруктов усваивается иначе, чем та, что находится в граноле, выпечке, напитках или меде.

Если вы следите за фигурой, то фрукты и ягоды лучше употреблять в качестве десерта в умеренных количествах. Или смотрите по своим показаниям – поставленным целям (похудение, поддержание веса, сопутствующие патологи и т.д.).

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