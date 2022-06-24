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Лукашисты подтвердили причастность экс-главы ГУБОПиК к стрельбе в «Каскаде»

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  • 24.06.2022, 22:48
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Лукашисты подтвердили причастность экс-главы ГУБОПиК к стрельбе в «Каскаде»

Паршин действительно выстрелил в подростка.

Провластный телеграм-канал подтвердил информацию о том, что в жилом комплексе «Каскад» в Минске произошла потасовка с участием бывшего главы ГУБОПиК Андрея Паршина, в результате которой один человек получил огнестрельное ранение. Там же были опубликованы кадры с места событий, пишет zerkalo.io.

Провластный канал пишет, что Паршин действительно выстрелил в молодого человека из травматического пистолета после того, как тот «попытался забрать оружие». Как утверждается, его здоровью ничего не угрожает — выстрел был в «мягкие ткани».

Напомним, информация о потасовке со стрельбой в «Каскаде» появилась 23 июня. Очевидцы сообщали, что она случилась около 19 часов вечера. После приехала скорая помощь, а подростков увезла милиция (один из них был ранен предположительно в ногу). Тогда же в дворовом чате ЖК «Каскад» появились сообщения о том, что стрелявшим был бывший начальник ГУБОПиК Андрей Паршин, сейчас возглавляющий Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности ведомства.

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