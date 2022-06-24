Блинкен: Россия уже проиграла Украине 24.06.2022, 23:09

Энтони Блинкен

По данным разведки США, войска РФ страдают от низкого боевого духа и проблем с техникой.

После четырех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что РФ уже проиграла эту войну. Об этом Блинкен заявил во время брифинга.

"Украинцы обороняются с невероятной отвагой, а Россия уже проиграла. Целью Путина, как он сам говорил, было уничтожение Украины как независимой и суверенной страны. Эта цель потерпела неудачу... По данным нашей разведки, войска РФ страдают от низкого боевого духа, высокого уровня смертности, проблем с техникой и руководства, которое отказывается сообщать им о реальном положении дел на поле боя", — сказал Блинкен.

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