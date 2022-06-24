Какие новшества ввели белорусские банки 24.06.2022, 23:39

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Список нововведений за эту неделю.

Банковские новости теперь больше касаются информации об ограничениях, лимитах и дополнительных комиссиях. Почти все запреты и повышенные сборы касаются отношений с заграницей и конвертации валют. Объяснения банков обычно короткие и малоинформативные, пишет «Онлайнер».

«Банк ВТБ (Беларусь)» ограничил снятие с карт «Мир»

Сейчас большинство банков позволяет снимать с карт «Мир» 500 рублей в месяц. На этой неделе снятие с карт российской платформы «Мир» ограничил «Банк ВТБ (Беларусь)». Выдают только 5 рублей. Правда, не в месяц, а за одну операцию. Сайт банка объясняет это технологическими причинами.

Напомним, что ограничения касаются карт «Мир» зарубежных банков, на белорусские карты «Белкарт-Мир» никакие ограничения не распространяются.

Про другие ограничения и лимиты

Главная общая тенденция последних банковских новостей — лимиты на движение денег по картам и счетам. Особенно через иностранные банки, счета и карты, а также на операции с участием иностранцев. Вырисовывается даже «магическое число» — 15%. Такую комиссию обычно взимают за операции с участием иностранных карт, счетов и клиентов.

«БНБ-Банк» назначил комиссию в 15% за снятие денег с карт зарубежных банков, не только с «Мира», но и с других платформ.

«Банк БелВЭБ» с 27 июня будет взимать 15% от суммы снятия с карт «Мир» других банков.

«МТБанк» с 20 июня ввел комиссию в 15% на зачисление средств р2р-переводами через иностранные банки.

23 июня «Беларусбанк» поднял комиссию за выдачу денег с карт Visa, Mastercard зарубежных банков. Было 2,5% — стало 15%. Также введен лимит на снятие денег с этих карт, не более 500 рублей в неделю. А с 4 июля увеличат комиссию за перевод на счета клиентов «Беларусбанка» средств из-за границы с использованием карточки: сейчас взимают 1% — будет 15%.

«Банк Дабрабыт» с 21 июня выдает деньги со счетов нерезидентов (иностранцев, постоянно живущих не в Беларуси) с комиссией в 20%. Без комиссии — снятие в российских рублях и зарплата.

«Белагропромбанк» теперь выдает переводы через сервис «Золотая Корона» только в российских рублях. Даже если деньги пришли в долларах или евро. Правда, покупка российского рубля во всех банках по курсу 3,7 белорусского рубля за 100 российских, а продажа по 4,72—4,85. Обратный обмен на доллары и евро тоже по невыгодным курсам.

23 июня «Паритетбанк» приостановил выдачу физлицам денег по переводам «Юнистрим». Объяснений и комментариев нет, просто сообщение.

«БНБ-Банк» теперь взимает 250 рублей за открытие счета нерезиденту.

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