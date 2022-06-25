На отдаленном острове в Норвегии обнаружили странный завод времен Христа 2 25.06.2022, 8:33

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Это было довольно крупное производство.

Норвежские археологи провели раскопки древнего памятника, обнаруженного в 1930-х годах на отдаленном острове Трена. Оказалось, примерно две тысячи лет назад кто-то построил там большой гончарный завод. При этом подходящей глины поблизости не было и нет, пишет Science Norway.

На Трене располагалось одно из первых норвежских поселений. Сейчас на острове в 50 километрах от северного побережья континентальной части страны живет около 500 человек.

«Мы нашли каменную структуру с явными следами термического воздействия. Она утеплена снизу и облицована камнем. Внутри структуры много обожженной глины. Мы считаем, что здесь было довольно крупное производство керамики», — заявил археолог Эрленд Йоргенсен.

Здесь находилась гончарная мастерская.

Так как на Трене нет глины, подходящей для гончарного производства, ученые предполагают, что ее специально привозили сюда с материка по морю. Но это нелогично — проще было бы доставлять сразу готовую керамику.

Археологи пока не понимают, зачем завод построили там, где для него нет сырья.

«Производство керамики — вовсе не тот бизнес, который можно начать в столь крупных масштабах в таком месте, как это, если только для этого нет особой причины. Вот почему все это выглядит очень странно», — считает Йоргенсен.

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