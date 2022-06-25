С мемориала «Катынь» в Смоленской области РФ убрали флаги Польши
- 25.06.2022, 8:35
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Мэр Смоленска назвал мемориал «российским».
В Смоленской области России в мемориальном комплексе «Катынь» убрали флаги Польши.
Фото флагштоков, с которых исчезли флаги Польши, первоначально появилось в телеграм-канале КультRa. Там утверждалось, что были сняты флаги «недружественного государства».
Позже информагентство «О чем говорит Смоленск» подтвердило информацию и опубликовало комментарий главы города Андрея Борисова. Из его слов следует, что решение о снятии флагов Польши принимали в российском Министерстве культуры.
«Не может быть флагов Польши на российских мемориалах! Катынь — это российский мемориал, это российская история», — заявил Борисов.
«Катынь» — международный мемориальный комплекс жертвам политических репрессий, который расположен к западу от Смоленска в Катынском лесу. Там находится военное кладбище с могилами 4415 польских военнопленных офицеров, которых расстреляли весной 1940 года сотрудники НКВД.