«Путин может прибегнуть к терактам в Беларуси даже без согласования с Лукашенко» 15 25.06.2022, 8:45

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Эксперт оценил вероятность диверсий в белорусском Мозыре.

Осуществление диверсий для провокаций свойственно Путину. У него есть для этого все – и силы, и ресурсы, и отсутствие совести.

Однако сможет ли он достичь целей и втянуть Беларусь в войну – есть сомнения.

Он может пойти на провокации в белорусском Мозыре, чтобы втянуть армию Беларуси в войну против Украины. Об этом 24 каналу сказал российский журналист Игорь Яковенко.

«Это наследие сталинского режима. В его времена существовало огромное подразделение Судоплатова – целая диверсионная школа, которая уничтожала инакомыслящих и оппонентов Сталина по всему миру», – сказал спикер.

«Путин может прибегнуть к терактам, а вот согласует ли он их с Лукашенко – неизвестно», – отметил Яковенко.

Угроза наступления со стороны Беларуси

В Минобороны Украины оценили вероятность нападения со стороны Белоруссии. Так, украинские военные готовы к разным сценариям эскалации войны с Россией, в частности, нападению оккупантов с территории Беларуси. Россия продолжает использовать территорию Беларуси для того, чтобы совершать агрессию и наносить ракетные удары.

По данным Генштаба ВСУ, у российских военных большие потери в технике, поэтому вооружение им могут предоставить белорусы. К тому же территорию Беларуси у украинской границы Россия может использовать для своей военной базы.

Белорусская армия продолжает проводить учения с белорусскими подразделениями сил специальных операций. К ним привлекли инструкторов вооруженных сил России.

Границы активно укрепляются окопами. Вблизи границы белорусы разместили деревянные муляжи танков. Кроме того, туда перемещают срочников.

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