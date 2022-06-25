Журналисты сравнили цены на минской Комаровке и грузинском рынке 5 25.06.2022, 8:58

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Отличие порой в разы.

Сезон летних вкусностей набирает обороты. Уже готовы клубника и черешня, скоро подтянутся малина и голубика. Глядишь, пройдет пол-лета, и навалятся арбузы. Хотя в популярной среди белорусских туристов Грузии все это уже есть, и последняя ягода вполне себе сладкая и сочная для июня. А сколько стоит это удовольствие в двух странах?

Журналисты onliner.by решили сравнить и отправились на минскую Комаровку и тбилисский Дезертирский рынок. Заодно проинспектировали цены на мясо, орехи, мед и другие несезонные продукты.

Солнечный Тбилиси встречает нас жаркой погодой — не лучшее время, чтобы идти на местный базар и вдыхать здешние ароматы, особенно в мясных отделах. Фотограф, на своем веку повидавший многое, утешает: это еще терпимо, в отличие от Азии. Тбилисский Дезертирский рынок — одно из самых популярных шопинг-мест для жителей грузинской столицы: недалеко от вокзала, цены гораздо ниже магазинных, а продукты часто привозят прямо из деревень. Экологично, можно найти все, дешево и даже можно торговаться (но мы не умеем).

Час пик на здешних базарах — раннее утро. В это время экономных хозяев ждут самые приятные цены. Почему не под конец дня? Грузины не готовы стоять до вечера и ждать покупателя — им проще скинуть цену и поскорее возвращаться в свою деревню. Но для чистоты сравнения мы отправились на Дезертирский рынок к десяти утра, а на Комаровку — в полдень. Оба объекта мы посетили в будни.

Еще немного прелюдии. Грузинская валюта — лари — дешевле белорусского рубля. По состоянию на вечер пятницы, когда мы готовили текст, курс доллара в Нацбанке Беларуси составлял 2,538 рубля, в главном финансовом учреждении Грузии — 2,936 лари. Поэтому будем принимать 1 белорусский рубль за 1,16 лари. Если совсем лень думать, то считайте один к одному. А теперь к самому важному.

Тбилиси: черешня от 5 лари и арбуз от 1,5

Утром после самых жарких скидок грузинский Дезертирский рынок тоже кишит покупателями, но вокруг разбросаны поддоны, покинуты некоторые места торговли: часть продавцов уже сбыли товар и спокойно отправились по своим делам. Практически все овоще-фруктовые прилавки забиты клубникой и черешней. Сезон тут начинается пораньше нашего, да и резко ставшие инстаграмными пионы уже давно отцвели.

Мы останавливаемся у небольшой точки и видим бананы по 50, 60 и 70 тетри (грузинские копейки) за штуку. Купить в Грузии что-то поштучно (будь то сигареты или даже таблетки) — нередкое явление. Но на сезонном рынке цены в основном указываются все же за килограмм. Черешня, например, стартует от 5 лари (не самая красивая).

Оставляя самое вкусное и манящее на потом, сначала заходим в одну из крытых частей рынка, где продаются специи, приправы, орехи, сухофрукты и, конечно же, грузинский бренд — чурчхела. Нас приветливо встречают две продавщицы в расцвете лет. Радуются, услышав, что мы из Беларуси. Стесняются фотографироваться: говорят, поднабрали лишний вес и будут готовы, когда похудеют. Позже понимают, что вряд ли кто-то из сограждан увидит их портреты, и соглашаются.

Специи здесь стоят фиксированно: 5 лари за большой пакет, 1 лари за маленький. Мед — 20 лари за килограмм. Грецкие орехи начинаются от 25 лари за кило и достигают 28. Кстати, их сюда поставляют, кроме прочих стран, и из Беларуси. Большая чурчхела для ценителей обойдется в 2 лари за штуку, маленькая — в 1,5. Дегустация бесплатна, пробуй хоть все и сразу.

Возвращаемся на открытый рынок. Стерпеть в этой жизни можно многое, но не вид сочных и насыщенно-розовых арбузов, ведь появления таких в Беларуси мы еще только ожидаем. Ягодами в Тбилиси наполнены огромные фуры, но пока это не местная продукция, везут из Узбекистана. Спрашиваем, сладкие ли уже арбузы, и понимаем, что все рынки счастливы одинаково. «Мед!» — не теряясь, заявляет продавец. Ну а то ж, якобы могли быть другие варианты. Если уметь выбирать, в Тбилиси сейчас и правда можно купить довольно сладкий арбуз, хотя до августовского он все равно недотянет. Но не вода. Цена за килограмм — 1,5 лари. А дыни, которых пока немного, вдвое дороже.

Отправляемся дальше и ищем ягоды. Клубника здесь уже близка к своему закату (хотя к осени ее вырастят еще раз), черешня скоро сменится на вишню, но набирают обороты голубика и малина. Клубнику продают от 6 лари за килограмм — в основном она местная, кахетинская. Килограмм малины обойдется в 10 лари, голубики — в 35. Черешни навалом и разной привлекательности: красивая и крупная будет стоить в районе 7 лари за кило, самая дешевая, как мы уже упоминали, — от 5. Все эти ягоды уже сладкие и сочные. Также в Грузии популярны зеленые сливы — на вкус они сладкие и стоят от 2 лари за килограмм.

Фруктов нам встретилось не так уж и много. Бананы продают по 4 лари за килограмм, реально медово-сладкие абрикосы — по 5, немного скукоженные персики — по 2. К тому же радушные продавцы очень просят попробовать их продукты даже после заверений, что мы ничего не собираемся покупать и заглянули к ним по работе. Стыдно, но очень вкусно.

Что по овощам? Местные помидоры продают от 1,5 лари за килограмм, огурцы — от 1 лари. Здесь пользуются спросом грузинские огурцы, которые каждый попавший сюда белорус сначала посчитает кабачками. Они гладкие и светло-зеленые, действительно вкуснее привычных, но и дороже — от 3 лари за кило.

Цена реальных кабачков — 1,5 лари за кило, баклажанов — 3,5. Молодая картошка стоит от 1,5 лари за килограмм, молодая капуста — 1,8, морковь — 1,8, репчатый лук — 2,5. Для тех, кто берет последние мешками и сетками, будет дешевле.

Цены на зелень немного удивили. За один пучок любой зелени просят 50 тетри, а за четыре — 1 лари. В наличии есть все: укроп, лук, петрушка и прочее (и все по одной цене).

Напоследок отправляемся в еще одну крытую часть рынка, где торгуют мясом и рыбой. Запах вынуждает проинспектировать прилавки как можно оперативнее. Выбор мяса большой, торговых точек в основном немного. Такой продукцией здесь торгуют преимущественно мужчины. Они невозмутимо курят, показывают друг другу видео в телефонах и собираются в небольшие компании, чтобы обсудить насущное. Но, только завидев потенциальных покупателей, оживляются.

Куриная тушка здесь стоит от 8 лари за кило. Килограмм говядины (лопаточная часть) продают по 17 лари за килограмм, свинины — за 15, но для нашего фотографа Дениса — за 13. Периодически встречаются и свиные головы по 2 лари за килограмм — тут скидок не делают даже для Дениса.

Красной рыбы или других привычных нам деликатесов не встречается. Зато прилавки заполнены какой-то мелкой рыбешкой по нереальным ценам — от 40 до 50 лари за килограмм. Оказывается, это горный усач, которого максимум через полчаса после отлова надо сварить, иначе потеряется вкус. Такой местный деликатес часто покупают для празднования дней рождения.

«Сталину эту рыбу в Кремль возили!» — вводит в курс дела немолодой продавец (но не настолько старый, чтобы он лично поставлял рыбок Джугашвили).

Нашлась и бастурма по 35 лари за кило.

Минск: дешевая клубника и дорогущие арбузы

Комаровка по сравнению с тбилисским рынком чинна и чиста, особенно в будний день, когда здесь нет хаоса и все на работе. Продавцы спокойно и терпеливо отстаивают оплаченные арендные места и ждут своих покупателей. Сначала заходим на красочный сезонный рынок. Белорусская клубника сейчас стоит от 3,5 до 6 рублей за килограмм, молдавская черешня — от 9 до 14, испанская и перуанская голубика — от 8. Малину нам найти не удалось.

Есть уже и арбузы по 5 рублей за кило и дыни по 10, причем различных сортов. Пробовать мы пока не осмелились. Бананы стоят 5 рублей за килограмм, абрикосы — от 10 до 14, персики — по 12.

Помидоры на Комаровке можно купить от 6 до 10 рублей за килограмм, огурцы — от 2,5 до 4. За килограмм молодой картошки придется отдать от 3 до 5 рублей, капусты — 2,5. Кабачки продаются по 2—4 рубля, баклажаны — по 11, репчатый лук — по 4, морковь — по 4—5 (все это за килограмм продукта). Пучок зелени на главном минском рынке оценивается в 1—1,5 рубля (первая цена актуальна для петрушки и укропа, вторая — для зеленого лука).

Свинину (лопатка) продают по 8,8 рубля за килограмм (по акции), телятину — по 30, куриную тушку по 18. Свиная голова — 4 рубля за килограмм, зато рыло можно получить за 2 рубля.

Специи стоят 2—4 рубля за 40 граммов, украинские грецкие орехи — 30 рублей за килограмм. Самый дешевый мед обойдется в 20 рублей за кило, самый дорогой — в 40.

Что в итоге?

Разница очевидна: овощи и фрукты на грузинском рынке стоят порой гораздо дешевле, чем на минском, а мясная продукция — наоборот. Также стоит учитывать, что в Грузии благодаря климату сезонные овощи, ягоды и фрукты созревают быстрее. Многие из них сейчас в разгаре продаж, тогда как белорусские или только на рассвете своего сезона, или еще собираются созревать. Но все равно, судя по ценам на ту же зелень или огурцы, тбилисский рынок сильно выигрывает по доступности овощей, ягод и фруктов. Приводим сравнительную таблицу.

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