Российскую армию ждет новый ад 9 Виктор Андрусив

25.06.2022, 9:10

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Хотите воевать вдолгую? Без проблем.

Путин подготовился к войне вдолгую. Его стратегия предусматривает ползучую оккупацию нашего государства. Пункт за пунктом его орда планирует отгрызать нашу территорию. Ему уже наплевать на потери в живой силе и технике. Тысячи единиц вооружения расконсервируются, тысячи мобилизовываются на контракты в России, и на мясо в ОРДЛО. Путин понял, что его потуга настолько велика, что он добьется своего, просто не быстро. Но есть одно но.

Украинский ответ на войну вдолгую. На этом этапе войны мы ставим своей целью максимальное уничтожение врага. Русские телеграммы постоянно ноют, что их армия пробивает лбом стену, и из этого лба серьезно течет кровь.

Нет, пока это их не остановит, они передохнут и снова уйдут. Но рано или поздно, на какой-то из наших линий обороны - этот лоб треснет и они остановятся. И здесь их будет ждать новая история - украинское движение сопротивления.

Российская армия сейчас переживает ад, штурмуя нашу оборону. Но после взятия нашей территории ее ждет новый ад — убийства и взрывы. Да, мы это хорошо умеем еще со времен УПА. Наши партизаны будут уничтожать оккупантов сотнями. И здесь артиллерия не поможет.

За 4 месяца нашим военным удалось наладить создание и деятельность движения сопротивления. И в ближайшее время взрываться и умирать будет все больше гауляйтеров и оккупантов. Как это происходит в Херсонской области. Гиви и Моторола погибли не на поле боя, их как свиней убили в тылу. И они будут встречать не одну тысячу оккупантов.

Хотите воевать вдолгую? Без проблем. УПА воевали еще 15 лет после 1945-го. Но у них не было своего государства и поддержки Запада. Сейчас у нас это есть.

Виктор Андрусив, «Главред»

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