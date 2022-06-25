Что будет, если Литва перекроет трубопровод «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград»? 10 25.06.2022, 9:19

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Конфронтация на два фронта ускорит поражение России.

Кризис грузового транзита в Калининград может приобрести новый виток развития, если Литва перекроет трубопровод «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград». Восточноевропейские журналисты на основе полученных инсайдов рассматривают этот сценарий как более чем вероятный, пишет телеграм-канал «Кремлевский мамковед».

Еще в 2015 году «Газпром» подписал договор по транзиту газа через Литву в Калининградскую область с АВ Amber Grid. Договор предусматривал транспортировку до 2,5 млрд кубометров топлива ежегодно в течение 10 лет. Тем не менее, «спецоперация» внесла коррективы абсолютно во все договоренности России с западными партнерами.

Горькая ирония состоит в том, что рядом с Калининградской областью проходят два фактически простаивающих «Северных потока», однако в них не предусмотрены отводы для газификации собственно российской территории.

К счастью для жителей, в 2019 году калининградские власти догадались создать дополнительный маршрут поставок газа. В случае перекрытия трубопровода население Калининградской области будет спасено терминалом по приему газа с плавучей регазификационной платформы — судна «Маршал Василевский». Но лишь отчасти — транзит таким способом едва ли покроет потребности всей области.

Таким образом, товарная блокада Калининградской области, дополненная блокировкой транзита газа, может загнать жителей эксклава в бедственное положение.

Неизвестно, какие меры предпримет Кремль для решения сложившейся ситуации, но точно ясно, что силовая конфронтация с Литвой и боевые действия на два фронта будут лишь способствовать поражению России в текущей схватке с Западом.

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