Российский генерал-кадыровец показал слабость экипировки армии РФ 2 25.06.2022, 9:56

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Своих бронежилетов нет даже для высшего командного состава?

Российский генерал-кадыровец Апти Алаудинов "засветился" под Северодонецком в бронежилете украинской армии.

Об этом сообщает русская служба британской телерадиокомпании ВВС, ссылаясь на видео, опубликованное главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

На кадрах Алаудинов стоит среди других оккупантов и рассказывает об обстановке в Северодонецке. На нем бронежилет, раскраска которого идентична официальному камуфляжу Вооруженных сил Украины.

На левом плече бронежилета также виден элемент известный под названием "коробочка" - уплотненный валик, который удерживает ремень оружия от скатывания с плеча. "Коробочки" есть только у украинских и российских бронежилетов, однако российская окраска намного темнее.

"Это дополнительный аргумент в пользу того, что генерал Алаудинов одет именно в украинский бронежилет, а не в Западную форму похожего окраса", – отмечают журналисты.

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