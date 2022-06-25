Блеклые краски белорусской футбольной колоды 1 25.06.2022, 10:04

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Что собой представляет национальный чемпионат Беларуси сегодня?

Уже после старта футбольного сезона национальный чемпионат Беларуси отметил 30-летний юбилей. И можно с уверенностью сказать, что новый сезон добавит черных красок в его палитру.

Ведь за межсезонье исчез не только один из сильнейших клубов страны, но и, что важнее, из остальных команд «испарились» десятки легионеров и белорусов, которые были лидерами своих клубов.

Газета «Белорусы и рынок» выясняла, что собой представляет белорусский чемпионат сегодня?

Туманные еврокубковые перспективы

Поздней осенью 2021 года, когда солигорский «Шахтер» предсказуемо стал чемпионом, болельщики и подумать не могли, что за межсезонье самый богатый клуб страны лишится половины состава, да и перспектива сыграть в Лиге чемпионов станет весьма и весьма туманной.

Легче всего ввести санкции и ограничения, от которых сам не пострадаешь или же последствия будут минимальными. Посему европейские футбольные власти без особых терзаний и промедления выкинули россиян из плей-офф еврокубков и чемпионата мира. Так как белорусского участия в них не было, то УЕФА ограничился переносом всех домашних матчей наших сборных и клубов на нейтральное поле.

Это решение резко снизило и так не больно высокие шансы успешно пройти четыре отборочных раунда в Лиге чемпионов или же, в случае вылета из нее, сделать такое же общее количество шагов до Лиги Европы или Лиги Конференций, из которой в прошлом году все уверенно вылетели. С потерей международного календаря наши клубы лишатся едва ли не единственной возможности заработать солидные деньги (если не брать в расчет гипотетическую продажу футболистов).

Ведь даже за участие в каждом раунде квалификации трех еврокубков УЕФА платит сотни тысяч евро. А только попадание в групповой этап даже третьего по рейтингу еврокубкового турнира — Лиги Конференций, в минувшем году принесло в казну каждого клуба по 2,94 млн евро. Среди них были клубы из Армении, Эстонии, Азербайджана, Казахстана и даже Гибралтара. Белорусских — не было.

Рухнувшая лига

За 30 лет времена у белорусского чемпионата случались всякие: то он становился сильнее, то слабее в спортивной части, менял регламент и количество участников. Но одно можно сказать точно: он двигался вперед. Однако в последние годы проблем становится все больше, решения федерация футбола принимает все более странные. А в это межсезонье случился еще и массовый исход квалифицированных кадров.

Да, клубы высшей лиги пополнили 40 игроков из-за рубежа (белорусов и легионеров), но уехало куда больше — 65. И дело не только в количестве. Из страны рванули три десятка лидеров своих клубов. Одна из причин — пресловутый лимит зарплат, который с грехом пополам стал соблюдаться. Но куда важнее общее обеднение команд, а также исчезновение брестского «Руха», одного из лидеров нашего футбола. Ему на замену не по спортивному принципу срочно вытащили могилевский «Днепр» из Д2, который в минувшем чемпионате занял лишь пятое место.

Как следует оценить межсезонье? С этим вопросом газета «Белорусы и рынок» обратилась к футбольному журналисту Сергею Азаркевичу.

— Оно прошло лучше, чем многие предполагали. В высшем дивизионе прекратила существование всего одна команда — «Рух», и та по собственной инициативе. Остальные в разном состоянии, но остались на плаву. Даже шестнадцатую команду для высшей лиги удалось найти, пусть и сомнительно, что «Днепр» в своем нынешнем виде сможет соответствовать ее уровню. Но лучше так, чем с нечетным количеством. Если же оценивать общий уровень чемпионата, то, исходя из того, какое количество качественных игроков потеряла высшая лига, кажется, ответ очевиден. В то же время подписаний игроков, которые потенциально могут выстрелить в Беларуси, — единицы.

В белорусском футболе клубы исчезают с незавидной регулярностью, в том числе и в высшей лиге, три последние года подряд. Но исчезновение «Руха» стоит особняком. Это не аутсайдер, влачивший жалкое безденежное существование и рухнувший под тяжестью финансовых проблем, как минское «Торпедо», могилевский «Дняпро-Луч», «Городея» или речицкий «Спутник». Насколько важно исчезновение этого клуба?

— В Беларуси исчезла команда с большими амбициями. Может быть, с самыми большими. Причем за несколько лет «Руху» реально удалось очень много сделать. Но из-за наложенных на его владельца Александра Зайцева санкций клуб был вынужден прекратить существование. А больше всего жалко клубную академию, если вместе с «Рухом» исчезнет и она, — считает Сергей Азаркевич.

Потускневшие звезды местного разлива

Белорусский спорт — государственный, и футбол не исключение: 99 % клубов содержат предприятия или местные бюджеты. И у тех и у других в последнее время огромные проблемы, причем нарастающие. Итогом стало повальное обеднение ФК и массовый исход игроков, ускорение которому придали война в Украине, резко упавший в конце февраля — начале марта рубль и санкции (уже введенные и вероятные). География релокации удивительна: уезжали даже в Египет и Кыргызстан, ехали даже в третьи-пятые дивизионы, от мала (18-летний Москаленчик из брестского «Динамо» — в молодежную команду питерского «Зенита») до велика (36-летний Стасевич — в «Чайку» из российского Д3).

Насколько это повлияет на интерес болельщиков, который и так падал в последние годы? По мнению Сергея Азаркевича, он снизится.

— Главная причина отъездов — введение потолка зарплат, отвадившего качественных легионеров. За зиму их уехало несколько десятков, причем по белорусским меркам игроки очень хорошие. Это же касается и белорусов, которые стараются уехать хоть куда-нибудь. Причем дело здесь не всегда в деньгах. Интересно, что это как раз может стать плюсом: увеличение количества белорусов в Европе, пусть и в средних чемпионатах — возможность для прогресса, — считает он.

Можно ли говорить о том, что освобождение нескольких десятков рабочих мест даст шанс молодежи, как в 90-х?

— Скорее да, чем нет. Притока непонятных легионеров зимой не наблюдалось. Из-за введенного правила лимитчиков в составах уже в прошлом году стало больше молодежи. Как она себя проявит в искусственно созданных тепличных условиях, зависит только от нее. Пока из прошлогодних лимитчиков, вышедших из «лимитного» возраста, за границу уехал только Артем Концевой из «Руха, — рассказал Сергей Азаркевич.

Кто же будет бороться за чемпионское звание? Можно предположить, что резво стартовавший БАТЭ и опекаемое властью различных уровней минское «Динамо». Ведь у «Беларуськалия» огромные проблемы, и в «Шахтере» уже пошли задержки выплат. Вполне вероятно, что у нас будет новый-старый чемпион. А до финиша доживут не все клубы…

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