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Украинская разведка назвала количество российских войск в Беларуси

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  • 25.06.2022, 10:24
  • 8,372
Украинская разведка назвала количество российских войск в Беларуси

Ситуация может измениться очень быстро.

Беларусь на сегодня остается плацдармом для российских войск. На ее территории сейчас находится около 1,5 тысяч военных РФ.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Если взять подразделения, находящиеся там, - это примерно 1,5 тысяч человек. Это воздушный компонент, противовоздушная оборона, подразделения специального назначения и ракетные войска, а также два российских военных объекта на территории Беларуси", - рассказал он.

При этом Скибицкий отметил, что картина может измениться очень быстро. Поскольку для переброски российских войск в Беларусь необходимо 2-3 суток.

"И те резервы, которые сейчас остались на территории Российской Федерации, особенно в Западном военном округе, могут быть быстро переброшены на территорию Беларуси", - добавил представитель украинской развдеки.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия готовит серию терактов в Беларуси. Таким образом Москва планирует втянуть Минск в войну против Украины.

Кроме того, по данным Минобороны, Беларусь сосредоточила на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях до семи батальонов. Что составляет около 3,5-4 тысяч солдат.

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