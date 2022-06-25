Два выдохшихся диктатора 11 25.06.2022, 10:38

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Любые заявления Путина и Лукашенко в Гродно потускнеют по сравнению с западным единством и решительностью.

Российский узурпатор Владимир Путин едет в Беларусь впервые за три года, хотя его визави Александр Лукашенко почти каждый месяц посещает Россию. Впрочем, именно планируемая поездка Путина в Гродно свидетельствует, что международная изоляция РФ усиливается, пишет в своей колонке внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Брайан Уитмор.

30 июня Путин в белорусской провинции примет участие в IX Форуме регионов Беларуси и России. И символизм, и время, выбранное для визита, «достаточно красноречивы», считает Уитмор.

«Путин едет в Беларусь впервые за три года. И наоборот — Лукашенко почти каждый месяц посещает своего визави в России. Побывал он и в Сочи, и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и даже на космодроме на Дальнем Востоке, чтобы показать свою верность кремлевскому лидеру. Эта асимметрия отражает подлинный баланс сил в рамках оси автократов Путин-Лукашенко. Тот факт, что Путин сейчас отправится в провинциальный белорусский город, чтобы встретиться с Лукашенко, не предполагает изменений в динамике влияния двух диктаторов. Но о чем это говорит: российские войска увязли на Донбассе, международная изоляция Путина усиливается, конфликт с Западом интенсифицируется, и диктатор РФ нуждается в Лукашенко больше, чем, вероятно, хотел бы это признать», — написал он.

В тот же день, когда будут встречаться двое узурпаторов, в Мадриде состоится саммит НАТО, напомнил автор. Альянс, как ожидается, выразит поддержку Украине и Литве, а также рассмотрит заявления Финляндии и Швеции о присоединении. Любые заявления или декларации, сделанные на встрече Путина и Лукашенко в Гродно, «потускнеют по сравнению с западным единством и решительностью», прогнозирует эксперт.

«Проступают контуры новой Европы. ЕС намерен предоставить статус кандидатов в члены Евросоюза Украине и Молдове. Европарламент демонстрирует свою решительную поддержку демократическим преобразованиям в Беларуси. А НАТО готовится к историческому расширению в ответ на вероломную агрессивную войну России против Украины. Между тем два выдохшихся диктатора планируют встретиться на нелепой конференции», — резюмировал Уитмор.

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