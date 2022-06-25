Германия планирует предоставить Украине больше гаубиц PzH 2000, но при одном условии 12 25.06.2022, 10:43

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В Берлине обещают выполнить просьбу украинских властей.

Германия не прочь прислать в Украину еще больше гаубиц PzH 2000, но сделает это только в случае аналогичных поставок со стороны других европейских партнеров. Об этом сообщает Handelsblatt, ссылаясь на источники в Минобороны ФРГ.

По данным издания, немецкое правительство планирует выполнить просьбу Киева по обеспечению самоходными гаубицами Panzerhaubitze 2000. Но самостоятельно предоставить необходимое ВСУ количество вооружений ФРГ не может, поэтому ведет переговоры с другими странами. В частности, речь идет о Нидерландах, которые тоже имеют в собственном арсенале такие же САУ, и еще одной страной, которую пока не называют.

Журналисты сообщают, что в настоящее время Украина получила семь PzH 2000 от Германии и пять установок от Нидерландов. Всего для оснащения полного артиллерийского дивизиона ВСУ требуется 18 единиц вооружения.

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