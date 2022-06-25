Имитаторы 4 25.06.2022, 10:50

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Деревянные танки на границе с Украиной отражают всю суть белорусского режима.

Телеграм-канал «Письма к дочери» написал о фанерных танках на границе с Украиной и страсти белорусских властей к имитации:

— Ты, конечно, слышала про новейшие достижение отечественной военно-технической мысли. Я имею в виду укрепление южных рубежей деревянными танками. Вот даже и не знаю… Может это все-таки злые языки в украинском министерстве обороны клевещут.

А с другой стороны, деревянные танки на границе отражают суть, смысл и содержание всей государственной политики. И даже если их на самом деле нет, то их стоило бы придумать. Потому что имитация стала для белорусских властей главной национальной идеей.

Имитировали то борьбу с Covid, то великое переселение народов, то террористическую угрозу для пролетающего мимо самолета. Отражение экстремистских и террористических угроз белорусские власти вообще имитируют с особенным внутренним удовольствием. Вот не зря же страна вышла на лидирующие мировые позиции по уровню экстремизма на душу населения.

Долго имитировали многовекторность. А когда картинка в телевизоре зависла, то решили сымитировать бескомпромиссный контрсанкционный ответ. Правда, в этой имитации хватили лишнего. Когда оказалось, что воображаемые успехи сельскохозяйственного импортозамещения на тарелку не положишь, пришлось откатить назад.

Но, вообще, бороться с воображаемыми внешними происками одно удовольствие. Ну а что? Они же внешние. То есть изнутри никто все равно не видит. Отражай — не хочу. Вот сколько уже раз отразили угрозу НАТО от белорусских границ?

Отразили, отражают, будут отражать. Да на все виртуальные победы белорусских властей никакого НАТО не хватит. Нету у НАТО фантазии против белорусского телевизора.

А как белорусские власти имитируют стабильность! О, как они научились имитировать стабильность за столько лет! Это ж, если посмотреть, то уже даже не стабильность, а практически Эдемский сад до грехопадения. Непонятно, правда, откуда в этом саду завелось столько экстремистов. Но экстремизм — отдельно, а стабильность — отдельно. Главное не перемешивать в рамках одного сюжета.

И белорусские власти так уже привыкли жить в сымитированной ими реальности, что, кажется, не всегда замечают разницу. Выстроили себе фанерные декорации и радостно показывают их друг другу в телевизоре. И все хорошо, пока этот богатый внутренний мир не соприкоснется как-нибудь нечаянно с грубой действительностью.

А война, не та, которая против воображаемой угрозы НАТО — суровый тестировщик. И весь вопрос сейчас в том, понимают ли сами белорусские власти, что их деревянные танки не умеют стрелять. (Подозреваю, что с учетом современного уровня развития визуальных средств разведки, да хоть бы Google Maps, фанерные танки не работают даже в смысле введения в заблуждение вероятного противника).

Вот учитывая, как громко они имитируют лязганье гусениц, возникают опасения, что понимают не вполне. Потому что, иначе могли бы лязгать и потише. А то ведь, есть еще риск, что кто-нибудь издалека может принять декорации за реальность.

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