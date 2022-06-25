Налог на квартиру в Беларуси: сколько платить и когда? 3 25.06.2022, 10:56

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Девять главных вопросов про новый налог на недвижимость.

Как известно, с 2022 года все белорусы – собственники недвижимости должны платить налог на недвижимость по обновленному Налоговому кодексу. Телеканал «Беларусь 1» получил ответы на главные вопросы про налог на квартиру в Беларуси: сколько и когда платить, как рассчитать, сроки уплаты, льготы для пенсионеров и на вторую квартиру, пишет belarus.kp.ru.

Консультацию дала заместитель начальника управления налогообложения доходов и имущества физлиц Министерства по налогам и сборам республики Екатерина Зарецкая.

От чего зависит сумма налога на недвижимость?

По словам специалиста, роль играют стоимость квартиры и, собственно, ставка налога. Последняя в 2022 году для всех объектов недвижимости в Беларуси равна 0,1 %. А стоимость жилья зависит от площади квартиры и ее расположения: в городе она выше, чем в других населенных пунктах.

- Для Минска стоимость одного квадратного метра составляет 810 рублей, для областных центров 680 рублей и до уменьшения, - говорит Екатерина Зарецкая.

Как рассчитать налог?

Специалист назвала алгоритм: площадь квартиры, как она указана в свидетельстве о госрегистрации, умножают на стоимость 1 квадратного метра (те самые 810 рублей для Минска и 680 и меньше для других населенных пунктов). Это будет стоимость квартиры для исчисления налога. Его надо умножить на 0,1%, говорят в МНС.

- Вот таким образом у нас и получается сумма налога на весь год, - отметила Екатерина Зарецкая.

А есть ориентировочные суммы?

Да. Спикер привела пример:

- Для среднестатистической, скажем так, квартиры, которая находятся в городе Минске площадью 60 квадратных метров, сумма налога составит примерно 50 белорусских рублей.

Когда платить за только что купленную квартиру и за какой срок?

За время, пока квадраты не были в вашей собственности, никто сбор брать не собирается.

- Сумма налога у нас определяется исходя из времени фактического нахождения в собственности квартиры, - уточняет Екатерина Зарецкая. - И налог начинает считаться с первого числа месяца следующего за месяцем, в котором квартира приобретена, или завершено строительство, зарегистрировано право собственности.

В законе все прописано точно: сумму налога за год разделят на 12 частей (по числу месяцев), а затем умножат на то число месяцев, которые квартира находилась в собственности данного владельца.

А если у квартиры несколько собственников?

Ответ эксперта краток:

- Налог рассчитывается исходя из долевого участия каждого из владельцев.

Кому положены льготы на налог на квартиру?

Освободят от уплаты квартиры в собственности членов многодетных семей, где воспитывают трое и более детей до 18 лет. Будут послабления на налог на квартиру для пенсионеров. Они (пенсионеры по возрасту) не будут платить налог на недвижимость в отношении одной квартиры. Равно как инвалиды I и II групп, несовершеннолетние, недееспособные, а также лица, которые имеют право на льготное налогообложение по закону о ветеранах, солдаты-срочники и проходящие альтернативную службу.

А если квартир несколько – за которую платить?

- Выбор той квартиры, освобождение по которой будет предоставляться, производится налоговыми органами самостоятельно. Освобождается всегда та квартира, стоимость которой выше, - говорит Екатерина Зарецкая. Речь идет о названных в предыдущем пункте категориях белорусов.

Куда подавать данные о налоге?

А вот тут все просто: налог на недвижимость в Беларуси рассчитают сами налоговые органы. Узнают об этом собственники недвижимости – физические лица, получив извещение до 1 сентября 2022 года.

- В этом году будет указана сумма авансового платежа, который подлежит уплате не позднее 15 ноября текущего года. В следующем году придет уже окончательное значение, в котором будут указаны как сумма уплаченного авансового платежа, так и та сумма, которая подлежит уплате по сроку 15 ноября 2023 года, - уточнила представитель МНС.

А как платить?

- Наличными, через кассу, через ЕРИП, мобильное приложение, а можно оплатить через личный кабинет плательщика на сайте налоговых органов, - говорит Екатерина Зарецкая.

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