«Боится собственной тени»: появилась новая информация о дочери Путина 10 25.06.2022, 11:13

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Экс-депутат государственной думы РФ выдала интересные сведения.

Оперная певица и экс-депутат государственной думы РФ Мария Маскакова выдала ценный инсайты по поводу Путина и его окружения, пишет glavred.info.

В программе "Ранок з Україною", певица поведала о том, при каком сценарии младшая дочь Путина Екатерина Тихонова может стать его преемницей. "Путин начинает понимать, что он становится токсичной фигурой для мира и ему нужно найти (на свое место - авт.) человека, который его не предаст", - говорит Маскакова.

По словам певицы, дочь Путина - человек очень скрытный и тихий, даже сложно понять, что у нее внутри. "Она пугается собственной тени, поэтому не стоит делать прямых выводов, потому что никто не знает, что у нее внутри", - рассказывает она.

Маскакова полагает, что дочь Путина сможет руководить страной, только в случае, если ее отец будет жив и это будет некий ход по транзиту власти.

Кроме того, певица напомнила, что у Путина еще есть любовница Алина Кабаева, у которой также есть дети якобы от президента РФ. Правда ли это - никто не знает. Тем не менее, Максакова не исключает, что Кабаева может рассчитывать на передачу власти ее детям.

Напомним, президент России Владимир Путин думает о транзите власти. В частности, согласно планам главы Кремля, пост главы государства может занять Дмитрий Патрушев – министр сельского хозяйства и сын секретаря Совбеза – а дочь Путина Екатерина Тихонова возглавит партию Единая Россия. Сам глава Кремля станет руководителем Госсовета и останется фактическим главой государства.

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