Где в Беларуси выгоднее всего покупать доллары и евро
- 25.06.2022, 11:16
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Обменники выставили новые курсы на выходные.
Доллар на этой неделе преимущественно дешевел на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, а курс евро то падал, то рос. Посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные. Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,555 рубля, а евро — 2,73 рубля, пишет zerkalo.io.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,59 рубля («Банк ВТБ (Беларусь)»), а ниже всего — 2,555 рубля («Статусбанк»).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Беларусбанк» — 2,5 рубля.
Самый высокий курс продажи банками евро — 2,82 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «РРБ-Банк» (2,73 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в «Абсолютбанк», «Статусбанк» — 2,695 рубля.
Российский рубль банки принимают по 3,7 рубля за 100 российских рублей.
При этом самый высокий курс продажи банками российского рубля — 4,81 рубля за 100 российских рублей («Альфа-Банк», «Белгазпромбанк»), а самый низкий — 4,71 рубля («РРБ-Банк»).