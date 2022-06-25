Где в Беларуси выгоднее всего покупать доллары и евро 25.06.2022, 11:16

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Обменники выставили новые курсы на выходные.

Доллар на этой неделе преимущественно дешевел на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, а курс евро то падал, то рос. Посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные. Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,555 рубля, а евро — 2,73 рубля, пишет zerkalo.io.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,59 рубля («Банк ВТБ (Беларусь)»), а ниже всего — 2,555 рубля («Статусбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Беларусбанк» — 2,5 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 2,82 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «РРБ-Банк» (2,73 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Абсолютбанк», «Статусбанк» — 2,695 рубля.

Российский рубль банки принимают по 3,7 рубля за 100 российских рублей.

При этом самый высокий курс продажи банками российского рубля — 4,81 рубля за 100 российских рублей («Альфа-Банк», «Белгазпромбанк»), а самый низкий — 4,71 рубля («РРБ-Банк»).

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