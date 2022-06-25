В Генштабе ВСУ рассказали о провалах российских оккупантов в Херсонской области 25.06.2022, 11:20

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Фото: AFP

Усиливается партизанское движение на временно захваченных территориях.

Враг вел наступление на Херсонщине, успеха не имел и отошел.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Южнобугском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей. Ведут разведку, совершенствуют инженерное оборудование позиций и пытаются не допустить перегруппировки наших войск. Для восстановления ранее утраченного положения, силами до ротной тактической группы, враг вел наступление в направлении Потемкино – Высокополье Херсонской области, успеха не имел, отошел. Вел воздушную разведку БпЛА в районе населенного пункта Староселье", - говорится в сообщении.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

В Генштабе также отмечают, что украинские защитники наносят потери российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия. Усиливается партизанское движение на временно захваченных территориях.

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