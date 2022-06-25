Литовский политолог: Мы рассматриваем возможность прорыва россиян через Сувалкский коридор из Беларуси 9 25.06.2022, 11:22

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Нет никакой разницы между режимами Путина и Лукашенко.

Литва официально объявила о прекращении транзита санкционных грузов в Калининградскую область. Кремль перешел к открытым угрозам в сторону Вильнюса.

Насколько сегодня вероятно нападение России на Литву? Сайт Charter97.org попросил старшего аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса дать свою оценку.

— В этой ситуации наша система безопасности никак не изменилась. Угрозы, исходящие от России, мы расцениваем серьезно, к ним надо готовиться. Конечно, еще не все сделано. Но из-за того, что там в Москве кто-то что-то вякнул, наша система безопасности никак не изменилась. Она была такая же неделю назад, такая же и сейчас. Такой же она будет через неделю или две недели, когда вся эта истерия в Москве закончится.

Реальных рычагов они почти не имеют. Могут быть с их стороны какие-то экономические решения, могут попытаться на транспортный сектор повлиять. К примеру — остановить транзит из Казахстана в Клайпедский порт. Однако это существенно никак не повлияет ситуацию.

— Рассматриваете ли вы вариант прорыва российских войск через Сувалкский коридор в сторону Калининграда с территории Беларуси?

— Рассматриваем, давно рассматриваем. Россия много раз тренировала этот вариант, тут ничего нового для нас нет. Мы готовы ко всем вызовам.

— Как Западу действовать по отношению к режиму Лукашенко, который позволил Кремлю превратить Беларусь в военный плацдарм для своей агрессии?

— Запад должен применять к режиму Лукашенко те методы, которые использует против России. Эти стратегии должны идти вместе, чтобы победить этот, я бы сказал, единый режим. Нет никакой разницы между режимами Путина и Лукашенко.

Более того, я не думаю, к сожалению, что Беларусь сейчас является независимым государством. Режим Лукашенко полностью зависим от Москвы, на все 100%. Нет там никакой независимости. Поэтому надо совместно работать по этим двум режимам, чтобы они рухнули. И тогда, конечно, все может измениться.

— Кому будет легче избавиться от диктатуры — белорусам или россиянам?

— Беларуси было бы легче. Для того, чтобы изменить Россию как государство, обществу, как я это вижу, нужен второй процесс Нюрнберга и реальная денацификация. Это звучит, конечно, странно, когда Путин использует этот термин в отношении Украины. Но необходимо провести реальную денацификацию или депутинизацию по примеру Германии.

Если этого достичь, то Россию как государство и как общество, можно излечить. Без этого существует большая возможность, как это случилось после развала Советского Союза, прихода к власти определенных сил, которые сейчас действуют в тени. Мало что изменится, пока не изменится общество.

В Беларуси процессы будут проходить намного легче, если этот режим рухнет. Путь Беларуси будет, конечно, сложным, но легче того, который ожидает Россию. Я вижу возможность, чтобы Беларусь изменилась и без денацификации, и без Нюрнбергского процесса.

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