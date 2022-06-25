Названо удивительное питательное вещество, позволяющее оставаться сытым дольше 25.06.2022, 11:27

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Оно поможет похудеть, не ограничивая себя в диете.

Если вам не нравится идея есть меньше еды во время похудения, приготовление блюд, которые дольше сохраняют чувство сытости, будет большим преимуществом в вашем путешествии по снижению веса.

Журналисты SheFinds.com поговорили с доктором Бринном Макдауэллом, который объяснил, какое основное питательное вещество вы должны сделать приоритетным в своем рационе для похудения, чтобы вы дольше оставались сытыми.

Клетчатка, часто содержащаяся во фруктах, овощах и цельнозерновых продуктах, является лучшим питательным веществом, на котором нужно сосредоточить внимание при работе над похудением. В то время как три макроэлемента (белки, углеводы и полезные жиры) отлично подходят для создания положительных изменений в вашем теле, именно клетчатка может эффективно повысить чувство сытости и облегчить поддержание необходимого дефицита калорий для снижения веса. «Клетчатка не только помогает дольше оставаться сытым после еды, но и помогает стабилизировать уровень сахара в крови, снизить уровень холестерина и снизить риск сердечных заболеваний и некоторых видов рака», — объясняет Макдауэлл.

Поддержание уровня сахара в крови на одном уровне тоже поможет добиться здоровой потери веса, поскольку глюкоза по своей природе также стремится к насыщению. «Когда вы едите продукты с высоким содержанием клетчатки (фрукты, овощи, цельные зерна, фасоль, бобовые), это замедляет скорость, с которой сахар в этих продуктах всасывается в кровь, — отмечает Макдауэлл. — Когда уровень сахара в крови быстро повышается, а затем снова падает, что обычно наблюдается после употребления продуктов, не содержащих клетчатки, это может вызвать у вас чувство голода вскоре после еды».

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