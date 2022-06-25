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ВСУ освободили от россиян пять населенных пунктов на Донбассе: карта европейских экспертов

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  • 25.06.2022, 11:35
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ВСУ освободили от россиян пять населенных пунктов на Донбассе: карта европейских экспертов

Оккупантам пришлось отступить.

Украинские воины продолжают очищать украинскую землю от российских захватчиков. За последние дни они освободили от оккупантов 5 населенных пунктов на Донбассе.

Освобождены населенные пункты Золотая Нива, Пречистовка, Новомайорское, Шевченко и Егоровка. Об этом свидетельствует обновленная карта обстановки на востоке Украины, опубликованная европейскими экспертами в Twitter Ukraine War Map.

"Украина вернула себе контроль над Золотой Нивой, Пречистовкой, Новомайорским, Шевченко и Егоровкой", - отмечают эксперты.

Все населенные пункты находятся в Донецкой области.

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