ВСУ освободили от россиян пять населенных пунктов на Донбассе: карта европейских экспертов

ВСУ освободили от россиян пять населенных пунктов на Донбассе: карта европейских экспертов1
- 25.06.2022, 11:35
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Оккупантам пришлось отступить.
Украинские воины продолжают очищать украинскую землю от российских захватчиков. За последние дни они освободили от оккупантов 5 населенных пунктов на Донбассе.
Освобождены населенные пункты Золотая Нива, Пречистовка, Новомайорское, Шевченко и Егоровка. Об этом свидетельствует обновленная карта обстановки на востоке Украины, опубликованная европейскими экспертами в Twitter Ukraine War Map.
"Украина вернула себе контроль над Золотой Нивой, Пречистовкой, Новомайорским, Шевченко и Егоровкой", - отмечают эксперты.
Все населенные пункты находятся в Донецкой области.