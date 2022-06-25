Экс-глава Нацбанка: Ожидаю, что падение белорусского ВВП составит не менее 20% 4 25.06.2022, 11:44

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Будем покупать не «БМВ», а «Москвич».

Стало известно, что в мае белорусский ВВП снизился почти на 9%.

Бывший руководитель Нацбанка Станислав Богданкевич в комментарии udf отметил, что война кардинально изменила отношениях двух стран.

«Отношение Украины к России и Беларуси сегодня совершенно иное, чем было до войны. Теперь все зависит от того, кто победит. Если победит Россия, Украина будет поглощена РФ, в Киеве установят пророссийское правительство, то экономические и торговые отношения с Беларусью будут восстановлены. Но сегодня такое развитие событий выглядит маловероятным», – считает Богданкевич.

По его мнению, больше шансов на реализацию второго сценария.

«Если победа будет за Украиной или хотя бы она сохранит контроль за большей частью территории, то она начнет путь по вступлению в Евросоюз и вряд ли отношения с Беларусью в ближайшей перспективе восстановятся. Отношения России и Беларуси с цивилизованным Западом никогда не были такими конфронтационными как сейчас, сегодня идет полный разрыв», – отметил Богданкевич.

Что, по его мнению, будет дальше с белорусской экономикой?

«Я ожидаю, что падение белорусского ВВП составит не менее 20% в годовом исчислении. Но оно может быть и больше. Посмотрим, что получится у правительства, которое после введения санкций ищет пути поставок своей продукции, в том числе калийных удобрений», – сказал Богданкевич.

По его мнению, усилится и рост цен.

«Боюсь, что инфляция составит более 20%, возможно под 30%. А то, что валютный курс не изменяется и белорусский рубль даже укрепляется, – это свидетельство падения импорта. А его снижение означает и падение поставок комплектующих, материалов, сырья. Мы будем жить, но качество жизни снизится. Будем покупать не «БМВ», а «Москвич» и т.д.», – полагает Богданкевич.

Он добавил:

«Искусственное импортозамещение – нарушение рыночных законов о разделении труда. Оно ведет к падению ВВП и уровня жизни. Импортозамещение должно быть только естественным: когда по каким-то видам производства или услуг страна технологически вырывается вперед».

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